'Noches de Cine' proyecta la próxima semana cinco películas de drama, animación y aventuras en diferentes barrios

Archivo - Imagen de archivo de una sesión de 'Noches de Cine' - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Noches de Cine' continúa la próxima semana con su oferta estival de proyecciones de películas, para todos los públicos, en diferentes barrios de la ciudad.

Desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto, a las 22 horas, San Juan, Buztintxuri, San Jorge, Mendillorri y Rochapea acogerán sucesivamente la exhibición, en espacios al aire libre y de forma gratuita, de cinco títulos de drama, animación y aventuras.

El lunes, 10 de agosto, San Juan abrirá la programación con la proyección en el parque de Yamaguchi de un título clásico del cine español, 'La lengua de las mariposas', del director José Luis Cuerda.

El film dramático, protagonizado por Fernando Fernán Gómez, Manuel Lozano y Uxía Blanco, narra la relación entre Moncho, un niño gallego de ocho años, y su maestro, Don Gregorio, en la primavera de 1936, antes de que estalle la Guerra Civil.

El paseo de Buztintxuri tomará el relevo el martes, 11 de agosto, con la proyección de 'Una película de Minecraft' (2025), un film de aventuras fantásticas basada en el videojuego del mismo nombre.

La película, dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, gira en torno a cuatro personajes, Garrett, Henry, Natalie y Dawn, que "se enfrentan a problemas cotidianos hasta que se ven arrastrados, a través de un misterioso portal, a un extraño país cúbico que se nutre de la imaginación".

El ciclo se traslada el miércoles, 12 de agosto, a la plaza Doctor Gortari de San Jorge, que acogerá la exhibición en euskera, con subtítulos en castellano, de la película de aventuras 'Lurraren bihotzeraino bidaia' (2008) (Viaje al centro de la tierra), basada en la novela homónima de Julio Verne.

En el film, protagonizado por Brendan Fraser, Josh Hutcherson y Anita Briem, y dirigido por Eric Brevig, un científico, su sobrino y una guía quedan atrapados en una cueva en Islandia. Para escapar, "deben bajar por las profundidades del planeta y descubrir un mundo subterráneo lleno de peligros y criaturas asombrosas".

El parque de Mendillorri acogerá el jueves, 13 de agosto, una película de una saga clásica del cine de acción y aventuras: 'Karate kid: Legends' (2025). Bajo la dirección de Jonathan Entwistle, y con Ben Wang, Jackie Chan y Ralph Machio como protagonistas, el film cuenta la historia, de Li Fong, una joven promesa del kung fu.

Después de una tragedia familiar, Li se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Aunque "lucha por dejar atrás su pasado y encajar con sus compañeros de clase, los problemas no cesan".

La programación semanal finalizará el viernes, 14 de agosto, en la Rochapea con la proyección de 'Los tipos malos 2' (2025), dirigida por Pierre Perifel, en el parque de los Enamorados. La película, de animación, cuenta cómo "un equipo de animales, que no respetan la ley, se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales".