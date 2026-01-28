Noemí Osés dice que Acciona propuso a Servinabar para la UTE de Belate y que podría haberse realizado sin esta empresa

Comparecencia de Noemí Osés en la comisión de investigación del Parlamento foral. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Noemí Osés, directora de la empresa Excavaciones Osés, una de las tres compañías que conformaban la UTE de las obras de duplicación de los túneles de Belate, ha manifestado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicaciones públicas que fue Acciona quien propuso que Servinabar entrara en la UTE y ha opinado que dicha UTE se podría haber hecho sin esta empresa.

Osés ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación como miembro de la UTE a la que se adjudicaron las obras en Belate. También han sido llamadas a la comisión las otras dos empresas que conformaron la UTE, Acciona, cuyo presidente no acudió la semana pasada a comparecer y ha vuelto a ser citado, y Servinabar, cuyo administrador, Antxon Alonso, asistió este martes si bien se acogió su derecho a no declarar al estar investigado por el Tribunal Supremo.

Noemí Osés ha comentado que su empresa viene colaborando con Acciona desde 2018 y que "cuando llegó esta obra nos propuso ir con esta empresa -Servinabar-, nos dijo que colaboraban, y que le solían hacer la calidad, la seguridad y medio ambiente". Ha señalado, a preguntas de UPN, que se lo propuso, en concreto, el responsable de zona norte de Acciona en ese momento.

Ha manifestado Osés, preguntada por si aceptaron la propuesta de Acciona, que "sí", "qué remedio nos queda", ha añadido. "Acciona es el que tiene la clasificación y la mayoría. Yo negocié con Acciona mi porcentaje", ha continuado Osés, para incidir en que "nos lo propuso un socio con el que llevamos trabajando unos cuantos años y no desconfié".

Según ha precisado, no conocía previamente a la empresa Servinabar y ni sabía quién era su propietario. No obstante, ha reconocido que se podría haber conformado la UTE sin Servinabar y ha añadido que no la consideraba imprescindible. "A mí lo único que me preocupó fue que mi porcentaje fuera el que yo consideraba justo para mí en esa obra", ha dicho.

Sobre qué valor aportaba Servinabar a la UTE, Noemí Osés ha dicho que "yo no lo puedo valorar". "A mí me daba el aval de solvencia Acciona, mi socio con el que venía trabajando", ha expuesto.

Preguntada por el portavoz de UPN sobre si Excavaciones Osés firmó algún acuerdo, documento o memorándum por el cual Servinabar se llevaba un 2% de la adjudicación de las obras de Belate, la representante de la empresa ha respondido que "no, no, radicalmente".

