Nueva dotación de 100 horas de liberación de docencia directa para centros de Primaria con aulas ikasNOVA

Archivo - Aula ikasnova. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha anunciado una dotación de 100 horas de liberación de docencia directa para los centros educativos de Primaria que tienen aulas ikasNOVA.

Con esta medida, ha informado el Ejecutivo, el departamento mejora la coordinación a los centros con el equipo ikasNOVA que les acompaña y reserva un espacio estable para la formación, coordinación y seguimiento de las actividades. Además, esta nueva dotación se extiende también a todos los centros de Primaria que van a habilitar su nueva aula ikasNOVA para el curso 26/27.

En el presente curso la red educativa pública de Navarra cuenta ya con 74 aulas ikasNOVA implantadas en otros tantos centros de Educación Infantil y Primaria y con 27 aulas ikasNOVA en Secundaria. De cara al próximo curso se incorporarán a la red 18 nuevas aulas, 16 en Primaria y dos en Secundaria, "reforzando así la extensión del modelo en el conjunto del sistema educativo".

Las denominadas aulas ikasNOVA son espacios innovadores que se asientan sobre tres pilares fundamentales: son flexibles, integran tecnología digital y pedagogía, y fomentan el aprendizaje activo de todo el alumnado, ha expuesto el Ejecutivo.

De este modo, se superará a lo largo del curso 2026-2027 el centenar de espacios de aprendizaje innovador distribuidos por toda la Comunidad foral, "en un crecimiento sostenido que refuerza un modelo educativo innovador, inclusivo y equitativo, en el que los espacios, la metodología y la tecnología se ponen al servicio del aprendizaje del alumnado".