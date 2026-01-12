La nueva presidenta de la Audiencia de Navarra destaca entre sus retos la implantación de los tribunales de instancia

Imagen de la toma de posesión de la magistrada Ana Llorca Blanco como presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Ana Llorca Blanco, que ha tomado este lunes posesión como presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, ha destacado que entre sus restos se encuentra, de manera especial, la implantación de los tribunales de instancia, reforma organizativa que ha comenzado a implementarse en toda España desde el comienzo del nuevo año.

Ana Llorca sucede en el cargo a Julián Huarte Lázaro, quien estuvo al frente de la Audiencia desde marzo de 2021 hasta junio de 2025, cuando fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Según han indicado desde el TSJN en una nota, la nueva presidenta ha jurado su cargo en un acto celebrado ante la Sala de Gobierno del TSJN, que ha estado constituida por su presidente, Julián Huarte; Miguel Azagra, presidente de la Sala de lo Social del TSJN; María Jesús Azcona, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN; Mari Paz Benito, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia; Emilio Labella, magistrado en comisión de servicios en la Sección Primera de la Audiencia; Marta Arnedo, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de la capital navarra; y Alfonso Pérez, secretario de Gobierno.

En la toma de posesión, Llorca ha sido apadrinada por el exmagistrado de la Audiencia de Barcelona Josep Niubó Clavería. Al acto han asistido, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la vicepresidenta primera del Parlamento, Maite Esporrín; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Inmaculada Jurío; y el fiscal Superior, Jaime Goyena.

En su discurso, Llorca ha resaltado que, entre sus retos, uno destaca "de manera especial": la implantación de los tribunales de instancia. Según ha indicado, "se trata de una transformación profunda de nuestra organización judicial, que exige adaptación, diálogo y un esfuerzo colectivo considerable". "Afrontamos un cambio estructural llamado a mejorar la eficiencia del sistema, pero que solo tendrá éxito si se aborda con planificación, sensibilidad hacia las personas que lo integran y respeto a los principios que sustentan nuestra función jurisdiccional", ha subrayado.

Desde esta Presidencia, ha dicho, "asumo el compromiso de contribuir lealmente a ese proceso, escuchando, coordinando y buscando siempre el mejor servicio a la ciudadanía". "Agradezco especialmente la presencia de la nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia y le deseo muchos éxitos en su nueva labor ya que, sus éxitos, serán los nuestros", ha añadido.

Llorca ha mencionado en su intervención a sus antecesores en el cargo, "cuya labor ha contribuido de manera decisiva a consolidar el prestigio y el buen funcionamiento de esta Audiencia Provincial". "Tomo el relevo sobre una base sólida, construida con rigor jurídico, sentido del servicio público y lealtad institucional. A todos ellos, mi reconocimiento sincero", ha incidido.

Asimismo, también ha tenido palabras de agradecimiento hacia sus compañeros de la Audiencia. "Compartir con vosotros el día a día de la función jurisdiccional es un privilegio y una garantía. Vuestra profesionalidad, vuestra independencia y vuestro compromiso con la Justicia son el mejor respaldo para afrontar los retos presentes y futuros. Confío plenamente en seguir trabajando desde el respeto, la cooperación y el espíritu de equipo", ha apuntado.

Natural de Tudela, de 54 años, Llorca se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra en 1994. Tras acceder a la Carrera Judicial, estuvo destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Posteriormente, pasó por dos juzgados de Sabadell -el de Instrucción nº 1 y el de lo Penal nº 4-, desde donde se trasladó a Pamplona, primero al Juzgado de Instrucción nº 1 y después al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. De allí, se fue destinada al Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza y, en septiembre de 2020, accedió a la Audiencia de Navarra.

TÍTULO DE ESPECIALIDAD EN DERECHO FORAL

Ana Llorca es miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra desde su creación, en 2021, hasta la actualidad.

La nueva presidenta de la Audiencia tiene el título de especialista en Derecho Civil propio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, logrado en 2002, y el del Derecho Foral de Navarra, obtenido en 2025.

En su intervención, el presidente del TSJN, Julián Huarte, ha realzado "los méritos" y "la trayectoria profesional" de Ana Llorca, cuya "idoneidad" para el cargo valoró el Consejo del Poder Judicial en su nombramiento.

"Has estado destinada en juzgados de primera instancia e instrucción, de instrucción, de lo penal, de violencia sobre la mujer, y junto con ello en este último periodo has desarrollado la actividad jurisdiccional en el propio órgano que ahora vas a presidir, primero estando destinada durante cinco años en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer, y ahora en la Sección Primera", ha desgranado Huarte.

"Estos destinos son claramente indicadores del pleno conocimiento tanto de las distintas fases en que se desarrolla la actividad jurisdiccional, como de la propia jurisdicción que asumes como Presidenta de una Audiencia Provincial, en el ámbito de la jurisdicción penal y civil; contando además con el título de especialidad en el Derecho Civil Propio de la Comunidad Foral de Navarra", ha remarcado.