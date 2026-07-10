Nueve heridos en el cuarto encierro de los Sanfermines, todos ellos por contusiones

Corredor herido tras el cuarto encierro de los Sanfermines protagonizado por toros de Álvaro Núñez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuarto encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de Álvaro Núñez, ha dejado un balance de nueve corredores heridos, cinco de ellos trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), todos ellos por contusiones.

Según el primer parte de heridos, se han realizado dos asistencias en el tramo de Santo Domingo que han sido trasladados al HUN. Se trata de un corredor con una contusión con deformidad en brazo y otra pendiente de sintomatología.

En el tramo de Mercaderes se ha atendido a otros dos corredores. Uno por una contusión sin deformidad en brazo y una contusión sin deformidad en pierna, y otro corredor por una contusión sin deformidad en pierna. Ambos han sido trasladados al hospital. Por su parte, en Espoz y Mina, un corredor ha sufrido una contusión sin deformidad en píe que también ha sido enviado al HUN.

En la Plaza de Toros se han producido cuatro asistencias, aún en proceso de valoración para determinar su traslado al centro médico. Se trata de una contusión maxilofacial, dos contusiones craneales y una contusión con deformidad en hombro.

En cuanto a los corredores heridos en el encierro de este jueves permanecen ingresados dos de ellos: el corredor que sufrió la cornada en el brazo, que fue intervenido ayer, está ingresado y estable, y un corredor con una contusión frontal que sigue ingresado para valorar su evolución.