Nueve investigados este fin de semana por delitos de tráfico, tres por duplicar la velocidad permitida

Fotogramas de los tres vehículos infractores en la N121. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral ha detenido/investigado a nueve personas este fin de semana por diferentes delitos contra la seguridad vial y ha atendido un total 38 accidentes de tráfico, que se han saldado con siete heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías.

Nueve son los conductores investigados por delitos de tráfico. Cuatro por conducir superando las tasas establecidas en alcohol. En colaboración con la Policía Local de Estella se investiga tras un percance de tráfico a un conductor que arrojó una tasa de 0,73Mg/L. Un segundo conductor en un control de seguridad ciudadana en la Avd. Guipúzcoa de Pamplona dio un resultado de 0,70Mg/L en el correspondiente test. También en otro control rutinario en esta ocasión en Iza (AP15) un conductor fue sorprendido con una tasa penal de 0,87Mg/L.

Agentes de la comisaría de Tafalla atendieron en un camino rural de Olite una salida de vía y vuelco de un vehículo, cuyo conductor resultaría herido dando una tasa en alcohol de 0.80Mg/l.

En Funes un conductor con síntomas evidentes de conducir bajo la influencia de diferentes sustancias fue imputado tras negarse reiteradamente a los agentes a realizar el test de drogas.

Por otro lado, dos son los conductores investigados por circular careciendo del correspondiente permiso, el primero de ellos en Egües (NA150) por retirada de todos sus puntos y con la ITV caduca, el segundo en Etxarri-Arantz por hacerlo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Finalmente, destacan tres vehículos interceptados por el Grupo de Seguridad Vial de la Comisaría de Tudela, que en dos controles de velocidad en la N121 doblaban el límite establecido para la vía. A dos de ellos se les imputaría sendos delitos al alcanzar 183km/h y 180km/h respectivamente, y 177km el tercero, por lo que sería denunciado administrativamente.

38 ACCIDENTES DE TRÁFICO CON 7 HERIDOS

Además, Policía Foral ha atendido este fin de semana un total de 38 accidentes de tráfico, que se han saldado con siete heridos de diversa consideración. Tres de ellos en Aizoain (PA34), uno en Olite (salida de vía camino rural) un ciclista por caída en Ororbia (NA700), uno herido más en Tudela Bardenas Reales (N121) y una niña atropellada en Puente la Reina.

Finalmente, en cinco de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas, tales como jabalíes y corzos.