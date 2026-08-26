El nuevo de espacio de memoria de Rozalejo reúne a cientos de personas en su primera jornada de puertas abiertas

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo de espacio de memoria y convivencia de Rozalejo ha reunido este miércoles a "varios cientos de personas" en su primera jornada de puertas abiertas, con acceso libre hasta completar aforo.

Las personas asistentes han visitado tanto las exposiciones como el propio inmueble de origen barroco rehabilitado en el centro histórico de Pamplona, en una iniciativa que tendrá continuidad esta tarde de 17 a 20 horas.

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra ha indicado en una nota de prensa que el acceso del público en general se retomará a partir del martes día 1 de septiembre y será mediante un sistema de inscripción previa presencial (en el acceso al edificio o mediante cita previa con formulario online) para regular el flujo de asistentes y hacerlo compatible con la actividad administrativa (como sede de la Dirección General de Memoria y Convivencia y del Instituto Navarro de la Memoria) e investigadora, ya que Rozalejo alberga un importante volumen de fondos documentales sobre Memoria, Convivencia y Derechos Humanos.

Toda la información sobre el centro y el sistema de visitas está ya disponible en la web https://rozalejo.navarra.es/es/.

DOS EXPOSICIONES EN LA PROGRAMACIÓN INICIAL

Una exposición sobre objetos encontrados en las excavaciones y prospecciones de fosas de asesinados del franquismo y la reedición de la exposición 'Caminos a la escuela' conforman la programación inicial de este espacio "emblemático" de las políticas públicas de memoria y convivencia de Navarra.

La primera, que se ubica en la planta 1, es una exposición elaborada ad hoc para esta inauguración y coorganizada entre la Sociedad Aranzadi y el Instituto Navarro de la Memoria que se titula 'La memoria de los objetos' y que busca exponer los distintos objetos que han ido surgiendo a lo largo de una década de prospecciones y exhumaciones por las cerca de 300 fosas que dejó el golpe de estado franquista en Navarra de hace 90 años.

Contiene una serie de paneles y vitrinas con objetos de distinto tipo como anillos, relojes, calzado, ropa, mecheros, botones, dedales, botellas, balas, peines.

La segunda, impulsada desde el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, recoge el trabajo de 18 fotógrafos con 30 imágenes sobre cómo acuden a la escuela niños de muchas partes del mundo. Ocupará en este arranque la planta 0.

Rozajelo es un palacio barroco del siglo XVIII que fue adquirido por el Gobierno foral en 2005. El proyecto como tal comenzó a esbozarse a finales del 2018, se adjudicó en abril de 2022 y fue el 31 de octubre de ese año cuando se iniciaron efectivamente las obras terminadas en el presente ejercicio.

El edificio, situado en el corazón de la ciudad, cuenta con alrededor de 2.000 m2 de superficie útil distribuida en un sótano (donde se ha restaurado una antigua bodega), un semisótano, una planta baja, dos plantas en altura y una entrecubierta, además de un patio.

Las plantas intermedias albergan el salón de actos, de reuniones y el espacio expositivo mientras que la segunda planta y la entrecubierta se dedica al personal de la los distintos servicios y secciones adscritos Dirección General de Memoria y Convivencia, así como el fondo documental que "tiene un gran valor de cara a las personas investigadoras".

La vicepresidenta Ana Ollo, que ha acudido al inicio de esta jornada de puertas abiertas, ha mostrado su "satisfacción tanto por el desarrollo del acto institucional de inauguración (al que acudieron también representantes del mundo asociativo además de las principales instituciones de la Comunidad foral) como por el hecho de que propia ciudadanía este mostrando un gran interés por conocer el edificio y su contenido".

"Es muy importante para nosotros que además del respaldo institucional y la vocación de colaboración con el mundo asociativo expresado desde el inicio, sea la propia ciudadanía la que ahora se acerque y se identifique con este espacio", ha indicado.

Un espacio, según ha añadido, que tiene "una clara vertiente de apertura hacia la sociedad como se irá viendo con la programación que vamos a ir desarrollando en un inmueble cuya rehabilitación ha despertado este interés tanto entre las personas de la ciudad como de sus visitantes".

La vicepresidenta también ha reiterado la importancia del centro como "símbolo" de las políticas públicas de memoria y convivencia desarrollada desde su departamento en la última década y que se pueden conocer también en la web elaborada para la apertura. También ha valorado "positivamente" la respuesta y el "interés" de la ciudadanía".