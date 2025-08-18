Los nuevos abonos de temporada de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra se ponen a la venta este martes

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos abonos para la temporada 25-26 de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra/Nafarroako Orkestra Sinfonikoa (OSN/NOS) en el Auditorio Baluarte se pondrán a la venta a partir de este martes, 19 de agosto, desde las 11 horas en la oficina de Fundación Baluarte (calle Sandoval, 6) y la taquilla del auditorio, así como en la web (www.baluarte.com) y en los teléfonos 948 229 217 y 948 066 061. El 4 de septiembre comenzará la venta de entradas libres.

El abono general completo para la temporada principal de Fundación Baluarte incluye 12 espectáculos de música y danza entre el 23 de octubre y el 14 de junio. Entre las novedades con respecto a las últimas temporadas se encuentra la puesta en escena de un musical, 'El fantasma de la ópera'. También destacan dos títulos operísticos: 'Tosca' (escenificado) y 'Dido y Eneas' (versión concierto).

La interpretación historicista también estará presente en otras dos veladas: el Oratorio de Navidad de Bach, a cargo de Il Gardellino Baroque Orchestra y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, con la dirección de Christoph Prégardien; y la recuperación del Códice Trujillo del Perú, realizada por el célebre gambista, director y musicólogo Jordi Savall. Tres veladas llevarán el nombre propio de grandes solistas: el pianista Grigori Sokolov; el violonchelista Steven Isserlis, acompañado por la English Chamber Orchestra; y el tenor Xabier Anduaga, que ofrecerá una gala lírica junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra.

En el apartado de danza y circo, visitarán el Auditorio Baluarte la Compañía Nacho Duato, Finzi Pasca, Le Ballet de l'Opéra National du Capitole y el Ballet Nacional de España.

Este abono ofrece un descuento sobre el precio total de las entradas: 438 euros (zona A), 363 euros (zona B) y 287 euros (zona C). Los menores de 30 años pueden conseguir el suyo por 136 euros (zona B) y 108 euros (zona C).

Los abonos parciales de Fundación Baluarte se pondrán a la venta a partir del 3 de septiembre. El Abono Música ofrece 8 espectáculos y cuesta 350 euros (zona A), 300 euros (zona B) y 251 euros (zona C). El Abono Danza y Circo consta de cuatro espectáculos y tiene un precio de 143 euros (zona A), 109 euros (zona B) y 72 euros (zona C).

El abono general completo para la temporada de la OSN/NOS, titulada 'Nexos', incluye 12 conciertos entre el 16 de octubre y el 28 de mayo. La orquesta oficial de la Comunidad foral compartirá escenario con grandes solistas internacionales como Nicolas Altstaedt (violonchelo), las hermanas Katia y Marielle Labéque (pianos), Martin Fröst (clarinete), Bomsori Kim (violín), Javier Perianes (piano) y Xavier de Maistre (arpa). Además, dos de las citas contarán con solista-director: Vineta Sareika (violín) y Lucas Macías (oboe). Los cantantes Erika Baikoff, Werner Güra, Raquel Lojendio y Birger Radde completarán el elenco de intérpretes.

La OSN/NOS actuará bajo la batuta de su director titular, Perry Soy, y de otras figuras. En concreto, volverán al podio de la Orquesta los directores Juanjo Mena, Nuno Coelho y Delyana Lazarova y lo visitarán por primera vez Marzena Diakun y Aarón Zapico.

El precio del abono general completo es 275 euros (zona A), 220 euros (zona B) y 135 euros (zona C) y el de mayores de 65 años, 250 euros (zona A), 205 euros (zona B) y 99 euros (zona C). También hay precios especiales únicos en las tres zonas para menores de 30 años (99 euros) y para personas con discapacidad, personas en situación de desempleo y familias numerosas (125 euros).

Es posible adquirir un abono conjunto para ambas temporadas, que comprende los 12 espectáculos de la Fundación y los 12 conciertos de la OSN/NOS por 642 euros (zona A), 525 euros (zona B) y 380 euros (zona C).

El 4 de septiembre saldrán a la venta las entradas individuales para los espectáculos y los conciertos. Además, 'Cultura a la carta' ofrece un descuento en el precio total eligiendo varios eventos de las dos temporadas (es posible combinar ambas), el 10% a partir de cuatro espectáculos y el 15% a partir de siete.