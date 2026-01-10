El número de adultos que aprenden euskera en Navarra se incrementa un 32% respecto al curso pasado

Archivo - Aula de Euskaltegi - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Ene.

Los euskaltegis públicos y de iniciativa social de Navarra acogen en el presente curso 2025 / 2026 a 5.443 alumnos y alumnas según los datos definitivos de matriculación conocidos recientemente. Esto supone un incremento global (en todos los niveles) del 32% respecto al curso pasado. Destaca, especialmente, en el caso del nivel de iniciación A1, donde la matrícula ha subido un 54%.

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra viene manteniendo la apuesta por la educación de personas adultas como "una de las líneas básicas de recuperación y consolidación de nuevos hablantes que en edades tempranas también llegan gracias al sistema educativo, especialmente con el modelo D". Según los últimos datos de Nastat, el 26,7% de la población de tres o más años tiene algún conocimiento de euskera, lo que viene a suponer en números absolutos más de 170.000 navarros y navarras.

Esta apuesta por fomentar la incorporación de nuevos hablantes en general y la educación de adultos desde Euskarabidea, en particular, tiene dos ejes de actuación. Por un lado, fomentar "la información y el prestigio" de la propia lengua (con varias campañas de sensibilización) y por otro, habilitar en el caso de la educación de personas adultas una serie de ayudas (dirigidas a estudiantes, pero también a los propios centros) para "minimizar posibles barreras económicas al acceso a esta enseñanza en una tendencia progresiva hacia la gratuidad", explican desde el Ejecutivo foral.

De hecho, hace unos pocos meses, junto a representantes de 34 entidades locales navarras y los euskaltegis públicos y de iniciativa social ubicados en distintos puntos de la comunidad (el euskaltegi público Zubiarte, las escuelas oficiales de idiomas y los euskaltegis de AEK, IKA y bai&by) se presentó la campaña 'Euskara ahora', para impulsar el aprendizaje del euskera entre personas mayores de 16 años.

Esta campaña es un elemento importante dentro de la estrategia para formar a nuevos hablantes de euskera que desarrolla el Departamento. Uno de sus aspectos clave es la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades de la sociedad civil en la búsqueda de objetivos compartidos. "El impulso y la financiación de las instituciones públicas (Gobierno de Navarra y diversas entidades locales) y el trabajo de los euskaltegis públicos y de iniciativa social de Navarra son fundamentales para que navarros y navarras que ya no se encuentran en edad de escolarización obligatoria accedan al aprendizaje del euskera y a todas las oportunidades (de socialización, integración, laborales, culturales, etc.) derivadas del mismo", se señala desde Euskarabidea.

En la presentación de la última campaña, que se desarrolló durante el mes de septiembre de 2025, el departamento ya avanzó que se detectaba "un progresivo incremento" del alumnado adulto que decide aprender euskera, ya que en los últimos cursos la matrícula no ha dejado de crecer año tras año. Los datos definitivos ahora recopilados por Euskarabidea a través de contactos con toda esta red de centros "corroboran ese avance provisional adelantado en el inicio de curso, aunque, desde un análisis más detallado, incluyen un salto cuantitativo y cualitativo importante", valoran desde el Gobierno de Navarra.

968.000 EUROS EN AYUDAS A ADULTOS QUE APRENDEN EUSKERA

El incremento en la matrícula global del curso 2025 / 2026 (es decir, el que tiene lugar entre octubre y junio) respecto del anterior asciende a un 32%, al haber pasado de 4.127 alumnos y alumnas a 5.443. Pero si se pone el foco en el dato correspondiente al nivel inicial o A1 (es decir, las personas que deciden empezar a aprender esta lengua), la subida llega al 54%.

En septiembre de 2024 hubo 1.355 matrículas en este nivel, mientras que en el mismo mes de 2025 ha habido 2.091. El incremento de matrícula se está dando en todas las comarcas de Navarra y también se ha experimenta una "subida notable" entre las personas provenientes de otras comunidades u otros estados.

Esta evolución al alza coincide con los pasos dados hacia la gratuidad -de momento, en el nivel inicial, A1- dados por Euskarabidea, un camino en el que el departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra prevé profundizar en los próximos cursos, ampliando la gratuidad de manera progresiva a los siguientes niveles. Para ello, este año 2026 el presupuesto de Euskarabidea dedicado a financiar la convocatoria de ayudas a personas adultas que aprenden euskera pasará de los 560.000 euros de 2025 a los 968.000 que contiene el Presupuesto de 2026.

NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN BREVE PLAZO

De hecho, para poder financiar el incremento de solicitudes, y conseguir llegar a la gratuidad total de la matrícula en el nivel A1, las personas matriculadas en este nivel para el curso 2025 / 2026 dispondrán de una nueva modalidad en la convocatoria de ayudas de 2026, que se pondrá en marcha próximamente. Se dará información detallada sobre los pasos que tienen que seguir para obtenerlo, a través de sus euskaltegis y también a través de la web y los medios de Euskarabidea.

El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera anima a todas las personas mayores de 16 años que todavía no saben euskera y que tienen el deseo de aprenderlo a inscribirse en cualquier de los euskaltegis públicos o de iniciativa social de nuestra comunidad.

El nuevo plazo de matrícula que los euskaltegis abren en enero puede ser otra oportunidad para ello además de aprovechar avances tecnológicos como la plataforma online INGURA. Esta plataforma, desarrollada gracias al proyecto Eusguneak, dentro de la convocatoria POCTEFA 2021-2027, permite ya cursar los niveles A1 y A2 de euskera "de manera cómoda y disfrutando de las últimas innovaciones en este tipo de aprendizaje online".