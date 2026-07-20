El número de hipotecas sobre viviendas aumenta un 33,5% en mayo en Navarra

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en mayo es de 697, lo que supone un aumento del 33,5% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con el mes anterior, se registra un incremento del 35,6%.

El capital total prestado en la Comunidad foral para las hipotecas sobre viviendas en mayo es de 104 millones de euros, un aumento del 31,3% respecto al mismo mes de 2025, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El importe medio de las hipotecas disminuye un 1,7% respecto a mayo del año anterior y se sitúa en 149.264 euros.

En el conjunto nacional, el número de hipotecas sobre viviendas en mayo desciende un 0,1% respecto al mismo periodo de 2025. El importe medio de las hipotecas aumenta un 9,7% y se sitúa en 174.866 euros.

En total, en mayo se registraron 833 constituciones de hipotecas sobre fincas en Navarra inscritas en los registros de la propiedad -fueron 667 en el mismo mes del año anterior-, de las que 827 son urbanas y seis, rústicas. Dentro de las urbanas hay 697 viviendas, tres solares y 127 'otras urbanas'.

El capital total prestado para el conjunto de las nuevas hipotecas en Navarra disminuye un 24,3% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 144 millones de euros.

El importe medio del conjunto de hipotecas en Navarra en mayo es de 172.874 euros, un 39,4% inferior al del mismo periodo de 2025.