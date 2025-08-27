El número de hipotecas sobre viviendas en Navarra disminuye un 0,7% en junio

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en junio es de 418, lo que supone un descenso del 0,7% respecto al mismo mes de 2024. Respecto al mes anterior, la cifra disminuye un 19,9%.

El capital total prestado en Navarra para las hipotecas sobre viviendas en junio es de 59,7 millones de euros, registrando un aumento del 8,6% respecto al mismo mes de 2024, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad foral en junio aumenta un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 142.883 euros.

En el conjunto de España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en junio aumenta un 31,7% respecto al mismo periodo de 2024. El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 15,5% y se sitúa en 168.363 euros.

En total, en junio se registran en Navarra 519 constituciones de hipotecas sobre fincas inscritas en los registros de la propiedad -siendo 567 en el mismo mes del año anterior-, de las que 515 son urbanas y cuatro son rústicas. Dentro de las urbanas hay 418 viviendas, nueve solares y 88 'otras urbanas'.

El capital total prestado para el conjunto de las nuevas hipotecas constituidas en la Comunidad foral aumenta un 1,6% respecto al mismo mes de 2024, hasta situarse en 94,6 millones.

El importe medio del conjunto de hipotecas constituidas en Navarra en junio es de 182.318 euros, un 11% superior al del mismo periodo de 2024.