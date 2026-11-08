Una obra colectiva analiza los retos de la enseñanza del derecho ante la IA y la transformación educativa

Parte del personal docente e investigador de la UPNA que ha participado en la obra colectiva. - UPNA

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de profesores y profesoras del Departamento de Derecho de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha impulsado en la obra colectiva 'La docencia del Derecho ante los retos del siglo XXI: digitalización, innovación e internacionalización' de la que también son autores. El libro, publicado por la editorial Colex, aborda los principales desafíos a los que se enfrenta la enseñanza del derecho en un contexto marcado por los avances tecnológicos, los cambios sociales y la evolución de las necesidades formativas del alumnado.

El libro está dirigido por la catedrática Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, y los profesores Marina Castro Bosque y Mikel Lizarraga Rada, los tres del Departamento de Derecho de la UPNA, y reúne contribuciones de personal investigador y docente que analizan distintas estrategias para "mejorar la calidad de la enseñanza jurídica", desde la incorporación de herramientas de inteligencia artificial hasta el desarrollo de metodologías activas y la internacionalización de los estudios. Los autores son profesorado de la UPNA, a excepción de Adrián Todolí Signes y José María Peiró Silla, ambos de la Universidad de Valencia.

El libro recoge a su vez los resultados de una jornada, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA y con ponencias a cargo de los autores de la obra escrita, en la que se reflexionó sobre los modelos docentes universitarios y su capacidad para responder a los cambios del siglo XXI. Así, entre las cuestiones que aborda el libro, figuran el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la evaluación, el absentismo académico, la motivación del alumnado y el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio de las profesiones jurídicas, explican desde la UPNA.

La publicación reúne once capítulos que combinan análisis teóricos, propuestas prácticas y experiencias docentes innovadoras. Su planteamiento responde a "la necesidad de revisar los métodos de enseñanza para formar profesionales capaces de afrontar los cambios tecnológicos y sociales, sin perder de vista las competencias esenciales del conocimiento jurídico", indican desde el centro académico.

La obra también destaca la importancia de "reforzar el análisis crítico, la argumentación y la interpretación normativa", así como de adaptar las metodologías docentes a las nuevas necesidades del alumnado y del ejercicio profesional. En conjunto, el libro ofrece "una visión amplia de los retos de la enseñanza del derecho y plantea distintas propuestas para avanzar hacia una formación jurídica adaptada a una sociedad en transformación".

LA IA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA JURÍDICA

La primera parte del libro, dedicada a las tecnologías digitales y la transformación educativa, examina las oportunidades y los riesgos que plantea la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a la docencia del derecho.

La introducción, firmada por Adrián Todolí Signes y José María Peiró Silla, analiza las competencias y habilidades requeridas para el ejercicio de las profesiones jurídicas ante los cambios tecnológicos. Los autores abordan cómo la automatización y la inteligencia artificial están transformando las tareas profesionales y plantean la necesidad de adaptar la formación universitaria a estas nuevas exigencias.

Entre las contribuciones incluidas en la primera parte, el profesor Ander Loyola Sergio presenta una propuesta didáctica para utilizar la inteligencia artificial como herramienta docente y de aprendizaje en la resolución de prácticas jurídicas. Por su parte, la también profesora Eguzkiñe Astiz García examina los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial generativa y plantea una propuesta de innovación docente aplicada al derecho del trabajo.

La sección se completa con el capítulo de la catedrática de Derecho Constitucional de la UPNA Cristina Zoco Zabala, centrado en las acciones positivas para la formación del estudiantado con discapacidad en la UPNA, con el objetivo de avanzar hacia un plan de igualdad.

NUEVAS METODOLOGÍAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

La segunda parte de la obra se centra en los métodos de aprendizaje activo para la enseñanza jurídica. Los capítulos abordan estrategias para "mejorar la motivación, captar la atención del alumnado y afrontar el absentismo académico" mediante propuestas prácticas de innovación docente.

La profesora Lucía Garcés Galdeano analiza las prácticas de dinamización docente frente al absentismo, mientras que el investigador Javier Vidán Peña, de la misma institución, presenta estrategias para mantener la atención del alumnado. Por su parte, el docente Javier Martín-Lanas propone una metodología basada en la codificación dual para favorecer la retención a largo plazo de los conceptos fundamentales de las teorías de la justicia en la filosofía del derecho.

La utilización de series de televisión como recurso para la enseñanza de la historia del derecho, los modelos de Naciones Unidas como herramienta de innovación educativa y la aplicación de aprendizajes metodológicos de las ciencias sociales al Trabajo de Fin de Estudios en Ciencias Jurídicas completan esta parte del libro. Estas aportaciones están firmadas, respectivamente, por Mikel Lizarraga Rada, Lisett Daymaris Páez Cuba y Ángel Ares y García.

El conjunto de propuestas explora diferentes formas de favorecer la participación del alumnado y conectar los contenidos jurídicos con experiencias prácticas que contribuyan a consolidar los conocimientos.

LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO EJE DE INNOVACIÓN

La tercera parte aborda la internacionalización de la docencia a través de dos experiencias. Marina Castro Bosque presenta el aprendizaje colaborativo internacional en línea, conocido como COIL, aplicado a la enseñanza del derecho tributario.

Por su parte, el catedrático Alejandro Torres Gutiérrez analiza experiencias de innovación docente, digitalización e internacionalización desarrolladas en la Universidad Pública de Navarra, concretamente los proyectos 'EUROPIA' y "el discurso del método". Estas contribuciones muestran distintas vías para incorporar la colaboración internacional y los recursos digitales a la formación universitaria.