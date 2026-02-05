Las obras del paseo de Sarasate se centran en la renovación de redes en la parte más próxima a Yanguas y Miranda

Obras de reurbanización del Paseo Sarasate de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reurbanización del paseo de Sarasate cumplen su primer mes tras reanudarse después de Navidad. Los trabajos en esta primera fase se centran en la renovación de redes, que ha comenzado en la zona del paseo más próxima a la calle Yanguas y Miranda. Los trabajos, en coordinación con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, prevén la renovación de la red de abastecimiento, saneamiento e instalaciones de toda la zona, así como la instalación del sistema de recogida de residuos neumática.

Según informan desde el Ayuntamiento de Pamplona, en estos momentos se ha comenzado a perforar las aceras norte y sur de esa parte del paseo. En la acera sur, más próxima al Ensanche, se ha comenzado a instalar un colector de 1.400 milímetros de diámetro, que recogerá la red sanitaria de la zona. En la acera norte, junto al Casco Antiguo, además de la red de pluviales de las viviendas, se ha comenzado a trabajar en las acometidas municipales y de la Mancomunidad, que dotan de agua las viviendas y zonas verdes de la zona.

El avance de los trabajos en la zona más próxima al Ensanche provocará a partir de la próxima semana ligeras alteraciones de tráfico. A partir del próximo martes, día 10 de febrero, se cortará al tráfico la calle Alhóndiga, ya que los trabajos en redes alcanzarán esa calle. Únicamente se permitirá el acceso a los garajes de la zona.

OFICINA DE INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Pamplona está informando al vecindario afectado, así como a los comercios del lugar. Además, se ha habilitado una oficina de información a la ciudadanía sobre la evolución de las obras y las afecciones que la reurbanización del paseo de Sarasate pueda tener. La oficina se ubica en el número 11 del propio paseo, en planta baja, en la esquina con la calle Alhóndiga. La oficina atiende de 9 a 14 horas. Además, se ha habilitado un número de teléfono: 646920206.

El inicio de las obras como tal llega tras la realización de diversas catas en la zona, en el mes de diciembre, y la retirada de las estatuas de los reyes, que culminó a finales de enero. De esta forma, tras el vallado y perimetrado de la zona, los trabajos han comenzado en el extremo oeste, frente al Parlamento de Navarra, para ir avanzando hacia el este, hacia el Palacio de Navarra.

Las obras de reurbanización del paseo de Sarasate y de sus calles adyacentes cuentan con un presupuesto de 15.071.144,49 euros financiado por el Ayuntamiento de Pamplona y también por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en lo referente a la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, e instalación del sistema de recogida neumática.