Las obras en el Paseo de Sarasate provocan cambios en el Transporte Urbano Comarcal durante 18 meses

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras en el Paseo de Sarasate de Pamplona cortarán al tráfico a partir del 15 de enero a las 6 horas la vía utilizada hasta ahora por el Transporte Urbano Comarcal (TUC). En consecuencia, desde ese día y durante aproximadamente 18 meses, quedarán anuladas cuatro paradas del TUC y en su lugar se habilitarán tres nuevos puntos de parada provisionales. Las líneas que tienen parada en el Paseo de Sarasate y sus aledaños verán modificados sus recorridos.

Las líneas diurnas afectadas son L3 (Centro - Ansoáin), L4 (Barañáin - Villava), L8 (Pza. Blanca de Navarra - Buztintxuri), L10 (Beloso alto - Orkoien), L15 (Paseo de Sarasate - Zizur Mayor) y L16 (Aizoáin - Noáin - Beriáin).

Las líneas nocturnas afectadas son N2 (Merindades - Barañáin), N4 (Merindades - Aizoáin), N7 (Paseo de Sarasate - Txantrea) y N9 (Paseo de Sarasate - Orkoien).

Las paradas anuladas serán cuatro. Se trata de Paseo de Sarasate, 1 (Monumento a los Fueros) donde habitualmente paran las líneas 3, 8, 10, N2, N7 y N9; Paseo de Sarasate, 9 (Correos) donde habitualmente paran las líneas 15 y N4; Paseo de Sarasate (frente al Parlamento), para las líneas 4 y 16, y calle Navas de Tolosa, 5, línea 4.

En su lugar, se habilitarán paradas provisionales en calle Yanguas y Miranda, 1, que dará servicio a las líneas 4, 16 y N4 en sentido Barañáin y Berriozar; calle Yanguas y Miranda (cruce con calle Estella), que dará servicio a las líneas 8, 10, N2 y N7, y plaza de la Constitución (Baluarte), que dará servicio a la línea 4 en sentido Burlada y Villava.

A partir del jueves las líneas 15 y N9 harán uso de la parada existente en la avenida de San Ignacio 5-7 y la seguirá utilizando la L2.

Además, con motivo de estas modificaciones, algunas líneas contarán con nuevas cabeceras de servicio: L15 - Paseo de Sarasate, 9 (Correos) a Avda. San Ignacio, 5-7; N4 - Paseo de Sarasate, 9 (Correos) a Yanguas y Miranda, 1; N7 - Paseo de Sarasate, 1 (Monumento a los Fueros) a Yanguas y Miranda con C/ Estella, y N9 - Paseo de Sarasate, 1 (Monumento a los Fueros) a Avda. San Ignacio, 5-7.

Con motivo de las obras, quedará cortada al tráfico la circulación en sentido centro entre el Hotel Tres Reyes y El Corte Inglés, desviándose los autobuses por las calles José Alonso y Padre Moret. La calle Navas de Tolosa pasará a ser de sentido único de salida de la ciudad.

La información sobre las modificaciones está disponible en postes y marquesinas de las líneas afectadas, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal, www.tuvillavesa.es.

Las obras en el Paseo de Sarasate también conllevarán la anulación de la parada de taxi de Paseo Sarasate, 1. El servicio de taxi regular a la demanda al aeropuerto cambiará el punto de salida, que hasta ahora era en esa parada, y pasará a salir de la estación de autobuses (frente a Yanguas y Miranda, 29).