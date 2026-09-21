Obras Públicas finaliza la tramitación del modificado 1 de Belate y avanza en la gestión para continuar con los trabajos

Túnel de Belate. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de navarra ha firmado la Resolución 215/2026, de 17 de septiembre, por la que se deja sin efecto la Resolución 192/2025, de 28 de mayo, del director general de Obras Públicas, por la que se aprobó el proyecto de modificado número 1 de la obra duplicación del túnel de Belate. La nueva resolución, con la que se finaliza la tramitación del modificado, ya se ha notificado a la empresa UTE formada Acciona y Osés.

El documento administrativo de la directora general se fundamenta en varios informes. Primero, un escrito firmado por la dirección de obra externa, en el que se certifica que "en las obras del túnel está totalmente ejecutada la excavación en avance y su sostenimiento correspondiente completado". "En este estado de ejecución, el túnel se considera suficientemente estable frente a colapsos y derrumbes sin necesidad de actuaciones en el plazo de dos años" y añade que "a pesar de ello deberá mantenerse la vigilancia de las convergencias del sostenimiento con periodicidad mensual".

Segundo, un informe técnico de la Dirección de Servicio de Proyectos y Obras, en el que, en vista de que los trabajos ejecutados hasta la fecha aseguran la estabilidad de la excavación del túnel y atendiendo el informe de fiscalización por el que se formula reparo suspensivo, se propone el fin del modificado 1. Y por último, se informa jurídicamente de que la resolución de la directora general se ajusta al ordenamiento jurídico.

En definitiva, ha informado el Ejecutivo foral en una nota, se resuelve este nuevo paso al considerar que los trabajos ejecutados hasta la fecha aseguran la estabilidad de la excavación del túnel y se atiende al informe de fiscalización en el que formula reparo suspensivo al expediente de modificación de contrato del proyecto modificado 1.

SIGUIENTES PASOS PARA REANUDAR LAS OBRAS LO ANTES POSIBLE

El principal objetivo de la Dirección General es reanudar la obra lo antes posible mediante una nueva licitación. Por ello, ha añadido el Gobierno, Obras Públicas trabaja en un documento para la resolución del contrato por desistimiento de ambas partes por la imposibilidad de continuar la obra con el proyecto inicial. Según lo previsto, la próxima semana se dará traslado de la propuesta de resolución a la UTE constructora para dar inicio al trámite de audiencia.

De manera paralela, se están definiendo los trabajos de la finalización de la obra, elaborando un plan de mantenimiento y aseguramiento de las obras ya ejecutadas para evitar riesgos y accidentes. Y, además, se cuantificará la liquidación económica de las obras incluyendo las certificaciones pendientes de gastos del proyecto original de julio, agosto y septiembre y los trabajos de finalización de la obra.