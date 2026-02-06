Las obras de la residencia pública Urederra de Estella "avanzan a buen ritmo" y se prevé que finalicen en junio

La presidenta de Navarra, María Chivite, junto al resto de participantes en la visita a la nueva residencia pública Urederra de Estella - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este viernes las obras de la nueva residencia Urederra de Estella-Lizarra, que sustituirá a la actual residencia de Santo Domingo y tendrá capacidad para 65 personas mayores. Las obras "avanzan a buen ritmo" y se prevé que finalicen en junio.

La construcción del proyecto, según han informado desde el Ejecutivo en una nota, está siendo ejecutada mediante una inversión del Gobierno de Navarra de 10,1 millones de euros procedentes de fondos europeos y 760.000 euros de fondos propios que se van a destinar al equipamiento y mobiliario de las instalaciones.

Durante la visita, Chivite ha afirmado que "las obras avanzan a buen ritmo y vamos a cumplir los plazos para que se pueda poner en marcha después del verano". "Se trata de una residencia vanguardista. Un edificio que se construye para ser lo más parecido a un hogar. Un modelo de futuro que queremos extender. Es un nuevo estándar en el servicio público para las personas mayores dependientes", ha subrayado.

También ha resaltado "la importancia de lo público", subrayando que "esta es una residencia 100% pública, tanto en la infraestructura como en la gestión". "Solo en esta obra estamos invirtiendo más de 10 millones de euros gracias a los fondos europeos. Es, por tanto, el gran proyecto de la legislatura para el Gobierno de Navarra en el Departamento de Derechos Sociales, ha dicho Chivite, tras mencionar otras actuaciones realizadas por el Ejecutivo en esta materia.

En este sentido, ha recalcado el "compromiso" del Gobierno de Navarra con el "fortalecimiento" de los recursos destinados personas mayores dependientes y a sus familias y ha destacado que "el presupuesto destinado a la concertación de plazas en residencias es más del doble que hace diez años".

La residencia Urederra, que se ubica en una parcela de 6.263 metros cuadrados, tendrá capacidad para 65 plazas, distribuidas en 5 unidades de convivencia, tres de ellas para 15 usuarios y dos para 10. El 96% de las habitaciones son individuales, con una superficie de 14,4 m2. Además, se han diseñado cinco habitaciones dobles (una por unidad de convivencia), con una superficie aproximada de 20,65 m2.

Se ha priorizado la integración del entorno, con numerosos ventanales y superficies acristaladas. También se ha puesto "especial énfasis" en la zona ajardinada exterior, "pensada como un espacio de bienestar".

En la visita, además de la presidenta, han participado la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu; la alcaldesa de Estella-Lizarra, Marta Ruiz de Alda; la futura directora de la residencia Urederra, Gema Urralburu; la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés; y la jefa de la Sección de Inversiones, Obras y Suministros, Miriam Huarte.

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

La residencia consta de planta baja, primera, segunda planta y entrecubierta. Está dotado de tres núcleos de comunicación vertical (escaleras) y tres ascensores, incluyendo ascensores montacamillas para separar el tránsito de usuarios y de servicios.

El diseño de la residencia "ha seguido una nueva filosofía, modificando la distribución tradicional de este tipo de recursos": en lugar de concentrar los servicios en la planta baja y las habitaciones en plantas superiores, se ha distribuido el espacio de forma que tanto los servicios como las unidades de convivencia estén presentes en todos los niveles.

En la planta baja, la unidad de convivencia tiene capacidad para 15 usuarios y cuenta con acceso directo a un espacio exterior cubierto. En la planta baja se ubica el vestíbulo de entrada, donde se han dispuesto amplios ventanales que permiten vistas a los espacios verdes exteriores. Desde aquí, se accede a los despachos administrativos, una sala de visitas y reuniones, y los servicios sanitarios, que incluyen podología y peluquería.

En un nivel inferior se encuentran los vestuarios y la sala de descanso del personal. Las áreas de cocina y lavandería están completamente separadas del resto del edificio, con almacenes específicos para alimentos, lencería y productos de limpieza. Además, disponen de accesos independientes para la recepción de mercancías.

En la planta primera se encuentran dos unidades de convivencia: una para quince usuarios y otra para 10, situadas en las alas laterales del edificio. El núcleo central está reservado para el gimnasio, el taller ocupacional y un despacho para el terapeuta.

En esta planta se han diseñado dos zonas de encuentro acristaladas, que sirven como puntos de reunión para todos los residentes y ofrecen vistas a la zona ajardinada trasera. Ambas unidades de convivencia tienen acceso a una terraza exterior cubierta.

La distribución de la planta segunda sigue el mismo esquema que la planta primera, con una unidad de convivencia para quince usuarios y otra para diez. El núcleo central está destinado a un salón de usos múltiples, que podrá adaptarse a diversas actividades. También se han incluido zonas de encuentro acristaladas, similares a las de la planta inferior.

La entrada principal al edificio comparte el vial de acceso con la carpa deportiva Oncineda y la pista de atletismo. Asimismo, se incluirá una zona de aparcamiento interior.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y "AMBIENTE HOGAREÑO"

La planta entrecubierta alberga un taller de mantenimiento y una amplia zona de almacenaje, con acceso directo a través de un ascensor conectado a la planta baja. También se encuentran las instalaciones de climatización y ventilación.

Se ha puesto "especial atención" en la elección de los equipos de alta eficiencia energética y se ha instalado aerotermia, recuperadores de calor y 300 m2 de paneles fotovoltaicos. La combinación de estos sistemas y las estrategias de diseño pasivo y activo "permitirá obtener un edificio con un consumo energético casi nulo".

Las habitaciones están equipadas con mobiliario doméstico, varios tipos de iluminación (ambiental, de lectura, general) y vistas al exterior desde la posición sentada. Cada habitación dispone de un sistema de llamada para atención sanitaria y un baño individual accesible.

Además, los comedores de las distintas unidades incluyen una cocina doméstica completamente equipada, diseñada para el uso de los propios residentes. La zona de estar está dividida en dos estancias de tamaño más reducido, para crear un ambiente hogareño. Además, todas las unidades tienen acceso directo a una terraza exterior cubierta.

Se han integrado espacios exteriores cubiertos con vistas a los jardines en todas las plantas. Los patios interiores, situados entre las alas del edificio, estarán ajardinados con árboles de hoja caduca. Se han incluido espacios como un invernadero, un huerto urbano, un circuito biosaludable con gimnasio al aire libre y un jardín sensorial. El entorno se completa con una variedad de especies arbóreas y florales.

La reforma se inició en abril de 2024 y se prolongará durante un periodo estimado de 26 meses. De esta forma, la nueva ubicación dejará atrás el emplazamiento actual del centro para mayores, situado en el antiguo convento de Santo Domingo, un edificio que "necesitaba una reforma integral para adaptarlo a la normativa vigente y que presentaba dificultades para su adaptación".

Con la nueva ubicación, en la calle Monasterio de Irache, 11, se prevé "mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, puesto que se sitúa en una zona elevada junto a un entorno natural con vistas panorámicas, pero muy próxima al centro urbano".

El nombre de la nueva residencia fue escogido mediante un proceso participativo impulsado por la residencia de Santo Domingo en colaboración con el ayuntamiento de la localidad y desarrollado en varias fases.