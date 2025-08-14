Ochagavía, el monasterio de Leyre y Viana serán del 15 al 17 de agosto los escenarios del programa Kultur

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa Kultur, impulsado por la Dirección General de Cultura-Príncipe de Viana, y que se dedica a recorrer a lo largo del verano distintos espacios navarros con una programación de danza, música y arte, llegará este fin de semana a las localidades de Ochagavía, Leyre y Viana.

Así, el programa comenzará el viernes 15 de agosto con una actuación del Colectivo Ostatua en Ochagavía. El sábado 16, por su parte, será el turno del organista José Luis Echechipía, que ofrecerá un concierto en el monasterio de Leyre.

Para finalizar, el domingo 17, Mielotxin se encargará de poner el broche final al programa de este fin de semana con un concierto que resumirá sus 20 años de trayectoria, en las ruinas de la iglesia de San Pedro de Viana.

COLECTIVO OSTATUA, EN OCHAGAVÍA

El viernes 15 de agosto, a las 20 horas, el Colectivo Ostatua realizará un concierto en la plaza Blankoa de Ochagavía, donde presentará su proyecto '12|12|12', publicado el año pasado.

Colectivo Ostatua nace en el espacio de trabajo MOTUmusica (Cordovilla), con la intención "de dar forma artística a la conexión compartida entre los y las artistas que confluyen en dicho espacio".

Su proyecto recibe el nombre de '12|12|12' porque está compuesto por 12 canciones de 12 artistas distintos, compilados en un disco de acetato de celulosa de 12 pulgadas.

Sus canciones giran alrededor del costumbrismo como punto de conexión, y mezclan música tradicional, canto popular, tejido artístico local, ruralidad y naturaleza.

JOSÉ LUIS ECHECHIPÍA, EN MONASTERIO DE LEYRE

La iglesia de San Salvador del monasterio de Leyre acogerá el sábado 16 de agosto a las 19.45 horas el concierto de José Luis Echechipía, organista con una amplia experiencia en el mundo del concierto y como organista, que le ha llevado a actuar en festivales de España, Francia, Portugal, República Checa, Italia o Filipinas.

Ha desarrollado una discografía tanto en solitario como en colaboración con diversas formaciones musicales, y su repertorio incluye música desde el Renacimiento hasta la música actual. Ha compuesto música para órgano, coro, piano y música de cámara.

José Luis Echechipía es titular del órgano de tribuna del monasterio de Leyre, es profesor de órgano en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, director artístico del ciclo 'Música para Órgano en Navarra' y vicepresidente de la Asociación Navarra Amigos del Órgano (ANAO).

MIELOTXIN, EN VIANA

El domingo 17 de agosto Mielotxin ofrecerá un concierto en las ruinas de la iglesia de San Pedro, Viana, a las 20 horas, donde celebrarán veinte años como grupo. Con motivo de este aniversario, Mielotxin ofrecerá un concierto que recorrerá sus proyectos más representativos, desarrollados junto a músicos y artistas navarros.

Será un concierto "vibrante" con un repertorio "muy diverso", que incluirá canciones instrumentales, temas vocales en euskera y castellano, temas de danza, canciones populares, de autor, etc. Sobre el escenario, las colaboraciones musicales con piano, txalaparta, trío de metales y voces "enriquecerán la sonoridad del grupo".

También formarán parte de su concierto el grupo de danza Lauarin, con coreografías originales basadas en bailes del país como la jota, el arinarin o el banako, entre otros.