Los ocho aparcamientos subterráneos en Pamplona actualizan sus tarifas y cánones para 2026 con un incremento del 2,7%

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este 1 de enero han entrado en vigor la tarifas y cánones actualizados de los ocho aparcamientos públicos subterráneos de concesión administrativa para todo 2026. Los aparcamientos aplicarán a sus tarifas un incremento del 2,7%, cifra que coincide con la variación del IPC entre los meses de octubre de 2024 y octubre de 2025. Las nuevas tarifas y cánones entrarán en vigor el 1 de enero de 2024.

Esta medida afecta a los aparcamientos de la Plaza del Castillo (SABA Aparcamientos S.A.), Plaza de Toros (ACVIL Aparcamientos S.L.), Audiencia (Aparcamiento San Roque S.L.), Carlos III (Gestión y Aparcamientos Pamplona S.A.), Rincón de la Aduana (Parking Rincón de la Aduana), Blanca de Navarra y Zona Hospitalaria (Empark Aparcamientos y Servicios S.A.) y el aparcamiento subterráneo de la Estación de Autobuses (UTE Estación de Autobuses de Pamplona).

Según ha informado el Ayuntamiento, la totalidad de las entidades concesionarias de la gestión de los ocho aparcamientos han solicitado la actualización de tarifas que se recoge en los pliegos reguladores. Esos criterios de actualización pasan por aplicar el IPC al resultado de la anterior actualización antes de efectuar el redondeo que autoriza el pliego para así evitar los efectos acumulados de los redondeos.

Las nuevas propuestas de tarifas se presentan desglosándose por un lado la base imponible de cada concepto y por otro la tarifa una vez aplicado el IVA. Por último, es el Ayuntamiento de Pamplona el que corrobora la corrección de los cálculos y, en su caso, aprueba las tarifas aplicables cada año.