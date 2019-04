Ocho de cada diez mujeres navarras desearían tener al menos dos hijos

Publicado 09/04/2019 14:41:58 CET

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 44,7% de las mujeres navarras de edades comprendidas entre 18 y 55 años, incluidas aquellas que ya tienen hijos, desean tener dos hijos en total, mientras que un 34,5% querrían tener tres hijos, de tal modo que casi ocho de cada diez mujeres en la Comunidad foral quieren tener al menos dos hijos.

Además, hay un 10,2% de las mujeres que dice no desear ningún hijo, según los datos de la Encuesta de la Fecundidad 2018, analizados por el Instituto de Estadística de Navarra.

Según esta encuesta, no hay diferencias significativas entre los distintos grupos de edad, si bien el 85,2% de las mujeres de 40 a 44 años desean tener al menos dos hijos frente al 76,8% de las menores de 30 años. Por otro lado, no quieren tener hijos el 16,9% de las mujeres menores de 30 años y el 7,4% de las mayores de 40 años.

El motivo más importante por el que las mujeres que no han tenido hijos no desean tenerlos es porque no quieren ser madres (42,1%). Para las menores de 30 años, el principal motivo es que se consideran demasiado jóvenes para tener hijos (47,8%), mientras que para las de 40 a 44 años es el de no tener pareja o no consideran su relación actual como la adecuada (43,8%).

Por otra parte, la encuesta refleja que para el 61,4% de las mujeres el número de hijos que tiene coincide con el que le hubiera gustado tener.

En el estudio por grupos de edad se observa que conforme aumenta la edad de las mujeres aumenta la coincidencia entre el número de hijos tenidos y deseados. Es el caso de cuatro de cada diez menores de 35 años mientras que para las mujeres mayores de esa edad es de seis de cada diez.

Por otra parte, según la encuesta, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar es el principal motivo por el que las mujeres tienen menos hijos que los deseados, el 22,2%. Éste es el motivo principal para el 31,6% de las mujeres de entre 40 y 44 años y para el 25,3% de las de 35 a 39 años.

Por otro lado, para 42,8% de las menores de 30 años el motivo principal es el que todavía quiere tener más hijos. Y para el 14,2% de las menores de 35 años también es importante la insuficiencia de recursos económicos.

Asimismo, el 82,8% de las mujeres de 18 a 55 años cree que la natalidad debe ser incentivada por el Estado. Sin embargo, el 26,1% de las mujeres menores de 25 años no cree que se deba incentivar. Este porcentaje disminuye con la edad y alcanza el 15,2% en el grupo de edad de mayor fecundidad en la actualidad (30 a 34 años).

El principal incentivo a la natalidad que las mujeres demandan al Estado es el aumento de la duración del permiso de maternidad/paternidad (27,8%). Así, tres de cada diez mujeres de todos los grupos de edad (excepto las de 45 y más años) solicitan este tipo de incentivos.

El segundo incentivo a la natalidad más importante es que las madres o padres que dejan un trabajo porque quieren cuidar a los niños mientras son pequeños reciban una asignación (12,9%), porcentaje que aumenta conforme se eleva la edad de las mujeres. Lo solicitan el 9,2% de las menores de 30 años hasta el 16,4% de las de 45 y más años.

El tercer incentivo más demandado es una asignación para las familias con menores a cargo, el 11,6%. Los mayores porcentajes se dan entre las mujeres de 35 a 39 años (12,4%) y entre las de 45 y más años (15%).

REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Por otra parte, el estudio refleja que el 11,5% de las mujeres de entre 18 y 55 años residentes en Navarra se ha sometido alguna vez a un tratamiento de reproducción asistida. El concreto, el 13,7% de las mujeres menores de 35 años se ha sometido o se está sometiendo a un tratamiento de reproducción asistida, al igual que el 11,3% de las de 40 y más años. La edad media en la que las mujeres empezaron a someterse a tratamientos de reproducción asistida es a los 33,6 años.

Los tratamientos de reproducción asistida más utilizados son la fecundación in Vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática (ICIS), el 46,8% y la inseminación artificial, el 34,3%.

Más de la mitad de las mujeres mayores de 30 años recurren a la fecundación in vitro como tratamiento de reproducción asistida. Y además, la inseminación artificial es uno de los métodos más utilizados por las menores de 40 años.

FECUNDIDAD DE LOS HOMBRES

Como ocurre con las mujeres (79,2%), la mayoría de los hombres desean tener al menos dos hijos (67,8%). El porcentaje de hombres que no quiere tener hijos es el 11,4% y el 38,9% no los tienen por no querer en este momento.

Además, el 81,1% de los hombres opina que el Estado debe incentivar la natalidad. El principal incentivo demandado es el aumento de la duración del permiso de maternidad/paternidad (26,8%). Otro importante incentivo a la natalidad para el 20,3% es que las familias con menores a cargo menores reciban una asignación.