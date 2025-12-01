Ocho personas heridas en el choque de una furgoneta con una vivienda en Berriosuso

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas este lunes tras el choque de una furgoneta con una vivienda en Berriosuso, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.18 horas en el kilómetro 6 de la carretera NA-4100. Una furgoneta ha chocado con una vivienda y ocho personas han sido trasladadas, con traumatismos torácicos de diversa consideración, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado Bomberos de Trinitarios, un equipo médico, dos ambulancias SVA, una ambulancia SVA enfermerizada, 3 ambulancia SVB, agentes de la Policía Local y de la Policía Foral