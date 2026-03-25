Ocho restaurantes navarros, reconocidos por la Guía Michelin 2026 como establecimientos recomendados

Miguel Pereda (Guía Michelin); Nicolás Ramírez (Túbal); Juan Salcedo (Remigio); Isabel Moreno (CaixaBank); Bibendum; Juan Mari Idoate (Alhambra); Xabier Villanueva (La Bankada); Aitor Díez de Ulzurrun (Venta de Ulzama) - CHUS MARCHADOR-CAIXABANK

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha entregado a ocho restaurantes de Navarra las placas que los acreditan como establecimientos recomendados por la Guía Michelin 2026. En concreto, han sido reconocidos Alhambra, La Bankada, La Ideal Mar (Pamplona); Túbal (Tafalla); Remigio y Treintaitrés (Tudela), Epeleta (Lekumberri) y Venta de Ulzama.

Asimismo, se ha distinguido a 13 restaurantes de Aragón y a nueve de La Rioja, sumando un total de 30 locales en la Territorial Ebro. Los galardones han sido entregados por Isabel Moreno, directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, y Miguel Pereda, director Comercial y de Marketing de la Guía Michelin en España y Portugal.

Estas distinciones "ponen en valor el trabajo y la profesionalidad de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico dentro y fuera del país".

Los reconocimientos "no solo reflejan la calidad y el alto nivel de los establecimientos y sus equipos, sino que también contribuyen a posicionar a Navarra como destino culinario de primer nivel, impulsando la economía, el turismo y la proyección cultural del territorio".

El acto, celebrado ayer en CaixaForum Zaragoza, reunió a más de 150 profesionales del sector, y contó con la intervención de Ferrán Adrià, presidente de elBullifoundation, quien compartió su visión sobre "los factores clave para triunfar en la restauración actual".

Adrià abordó cuestiones de formación, gestión e innovación, y explicó la labor que realiza la fundación para apoyar a restauradores y emprendedores. El chef repasó su trayectoria y subrayó "la importancia de mantener una actitud innovadora", destacando los "grandes cambios" que ha experimentado el sector desde el cierre del restaurante El Bulli.

El encuentro comenzó con la bienvenida de Pablo Andoño, director comercial de Retail de la Territorial Ebro de CaixaBank, quien reconoció el "mérito" de los restaurantes seleccionados y puso en valor "el trabajo y dinamismo" de un sector "estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural".

Pablo Andoño señaló que, "para los grandes retos que afronta en el futuro próximo", CaixaBank "pone a su disposición Food&Drinks, nuestra división especializada que aporta atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector de la restauración".

También Miguel Pereda, director comercial y Marketing Guía Michelin en España y Portugal, participó en la apertura, subrayando "la importancia de la colaboración de CaixaBank, cuyo apoyo resulta fundamental para impulsar iniciativas como esta y seguir fortaleciendo el tejido gastronómico de cada comunidad". "Mi enhorabuena a todos los establecimientos reconocidos por el excelente trabajo que realizáis y por la calidad que representáis", señaló.

De forma previa a la entrega de los galardones, Pablo Andoño conversó con Toni Rodriguez, director Comercial Negocios de CaixaBank, quien expuso "el valor de la apuesta de la entidad por la hostelería".

RESTAURANTES DISTINGUIDOS EN ARAGÓN Y LA RIOJA

En Aragón, se reconocieron a los siguientes restaurantes. En la provincia de Zaragoza: Bistrónomo, La Cocina del Principal, Quema, Maite, Gamberro, Crudo y La Senda. En Huesca: Cambium Pirineos, Las Torres y Vidocq. Y en Teruel: Método, Yain y El Visco.

En La Rioja: Sabores, Allegar, Lumbre, La Vieja Bodega, Echaurren Tradición, Alameda, Umm No Solo Tapas, Juan Carlos Ferrando y Los Caños.