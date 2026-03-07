La oficina central del Guarderío de Medio Ambiente en Miluze acomete su rehabilitación con una inversión de 1,2 millones

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, visita la rehabilitación y retirada de amianto de las instalaciones de Guarderío de Medio Ambiente. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

Las obras para la rehabilitación del edificio de la Oficina Central del Guarderío de Medio Ambiente en Miluze ya están en marcha, con el objetivo de adecuar esta instalación núcleo del Guarderío a las necesidades actuales. Con una inversión de 1,2 millones de euros, además de la accesibilidad universal, la licitación ha primado la eficiencia energética, la gestión de residuos, así como los criterios de edificación sostenible y el uso de madera en la construcción.

Además, el proyecto contempla la creación de un aula de educación ambiental, de uso polivalente y autónomo, que acogerá visitas, formaciones, cursos y talleres.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, junto a la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, ha visitado la ejecución de las obras y ha señalado la necesidad de dotar al Guarderío de Medio Amiente de unas "instalaciones modernas y que se ajusten a las necesidades actuales, no solo en cuanto a los criterios de edificación sostenible, y en los que la Administración debe dar ejemplo, sino también en la generación de espacios de uso público como este aula de educación ambiental, para facilitar el conocimiento del medio por parte de la ciudadanía y su disfrute".

Según detallan desde el Ejecutivo foral, el uso de la madera está presente tanto en la construcción, de manera estructural, y en los acabados, como en el uso energético de madera como biomasa. En cuanto a la eficiencia energética, se van a introducir medidas pasivas y activas para lograr "la mayor eficiencia energética posible" en la intervención para el acondicionamiento del edificio existente. Entre las medidas pasivas se encuentran el aislamiento térmico de fachadas, forjados y cubiertas, de lana de roca, con altas prestaciones térmicas y acústicas, resiliencia al fuego, confort, repelente a la humedad, circularidad, durabilidad, etc. y las carpinterías exteriores de altas prestaciones y control solar.

En las medidas activas se encuentran estrategias que requieren del uso de equipos y sistemas para reducir el consumo de energía, como el sistema de calefacción y producción de ACS mediante caldera de leña de alta eficiencia, sistema de ventilación de doble flujo que incorpora recuperadores de calor, refrigeración mediante aerotermia de alta eficiencia y fancoils, iluminación eficiente y preinstalación de paneles solares fotovoltaicos.

Esta reforma se licitó en 2025 y se adjudicó a la empresa ERKI por 1.239.808 euro. Las obras comenzaron en enero de 2026 y está previsto que finalicen el próximo mes de septiembre. Además de los objetivos citados, el proyecto pretende "reorganizar y unificar" las distintas construcciones que componen el Edificio de la Oficina Central, la unificación arquitectónica y funcional; "reforzar la jerarquía y representatividad" del edificio dentro del Guarderío para convertirse en "referente del conjunto"; reforma de los espacios de trabajo del edificio de la Oficina Central para adaptarse a las necesidades, estándares y normativas actuales; proporcionar una imagen "más actual y dinámica" de la instalación, con espacios no sólo para el trabajo, sino también zonas para el descanso, una sala de formación, aparcamientos de bicicletas, etc. y, por último, desarrollar el Plan Director de la Finca Miluze, que prevé la actuación sobre todo el conjunto del Guarderío Miluze.

En el edificio de Miluze tienen su sede tres Demarcaciones de Guarderío: Demarcación de Pamplona, Demarcación Transversal y Central de Medio Ambiente. La primera cuenta con 12 guardas de Medio Ambiente y es una de las diez demarcaciones territoriales con las que cuenta Guarderío de Medio Ambiente. La Demarcación transversal, con ocho guardas, abarca todo el territorio navarro y cuenta con los grupos especializados GEA (Grupo de Ecosistemas Acuáticos) y GIAN (Grupo de Intervención en Altura de Navarra). Por último, la Central de Medio Ambiente cuenta con otros ocho guardas y atiende consultas telefónicas en temas competencia de la Dirección General de Medio Ambiente los 365 días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche.

PLAN DIRECTOR DE GUARDERÍO DE MEDIO AMBIENTE

La Finca Miluze acoge desde hace años diferentes instalaciones (viveros, almacenes, garajes para vehículos, oficinas, vestuarios, invernaderos, helipuerto, hangar de helicópteros, etc.) y en ella conviven distintos organismos, como Bomberos, Policía Foral, Ayuntamiento, la empresa pública OREKAN y Guarderío de Medio Ambiente. Ante la necesidad de ordenar los diferentes usos y edificaciones, en 2024 se decidió redactar un Plan Director de la finca en su conjunto, que estableciera directrices compositivas y técnicas para la reorganización y unificación de las diferentes edificaciones, promoviendo la cohesión arquitectónica y funcional.

El Plan Director aprobado por Orden Foral 202E/2024 del Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, entre otras líneas, presta una especial atención a la disponibilidad de recursos materiales y técnicos, y entre ellos a construir nuevas oficinas o rehabilitar y acondicionar las que no estén en buenas condiciones, siempre con criterios sostenibles, sobre todo en lo relativo a la eficiencia energética, y de accesibilidad universal.

El Ejecutivo foral reconoce que la situación de algunas oficinas de Guarderío "presentaba muchas carencias", ubicándose en antiguos pisos de camineros sin ninguna reforma, o en edificios que, como el de Miluze, "se han ido adaptando sobre la marcha sin contemplar de manera detallada las necesidades de la plantilla".

Por esa razón, para poder cumplir estos objetivos del Plan Director se está trabajando en dos líneas: por un lado, "grandes inversiones" para las Demarcaciones que se encontraban "en condiciones muy precarias". En esta situación se ha licitado y está en la última fase de construcción el Centro de Recursos Forestales de Sakana-Mendialdea, que será también la sede de la Demarcación de Guarderío de Medio Ambiente de esa zona, por un importe de 1,2 millones de euros financiados con fondos MRR, y se está ejecutando la citada reforma de la Oficina Central de Miluze.

Para 2026 está prevista también la redacción del proyecto para la oficina de la Demarcación de Roncal-Salazar, en Iciz, y se está buscando el lugar para la nueva oficina de la Demarcación de Tudela.

Y, por otro lado, Medio Ambiente está trabajando también en inversiones más pequeñas para acondicionar oficinas en mejor estado, pero necesitadas de pequeñas obras. En este sentido, en los dos últimos años se han ejecutado pequeñas inversiones en Estella, Aezkoa, Tafalla y Bidasoa.

DERRIBO NAVE MILUZE

Por otro lado, se encuentra en proceso de licitación el derribo de una nave situada en Finca Miluze, con la finalidad de evitar un obstáculo en caso de avenidas y favorecer un aumento del espacio fluvial del río Arga, al estar situada dicha nave en zona inundable. Se da la circunstancia de que la cubierta del edificio está compuesta por placas de fibrocemento, que incluye amianto en su composición.

Antes del derribo se inspeccionará el edificio para identificar las áreas con materiales que contengan amianto, evaluando los riesgos asociados con la presencia de éste. Posteriormente se elaborará un informe técnico que detalle la cantidad y ubicación de amianto y se desarrollará un plan de trabajo que cumpla con la normativa vigente de seguridad laboral y medioambiental. Se realizará una planificación de gestión de residuos de amianto.

El derribo de esta nave está presupuestado en 119.237,93 euro euros y se financia con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.