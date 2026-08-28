La Oficina Móvil de Atención Ciudadana supera las 6.300 personas atendidas en Navarra

Archivo - La Oficina Móvil de Atención Ciudadana de Navarra, finalista de los Premios Europeos de Innovación en Política - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra, impulsada por el departamento de Presidencia e Igualdad, ha atendido ya a 6.369 personas desde su puesta en marcha en marzo de 2025 y ha realizado 8.381 gestiones durante su recorrido por 76 municipios de la Comunidad foral, consolidándose como un servicio de proximidad para acercar la Administración a la ciudadanía, especialmente en el medio rural.

A partir del próximo 31 de agosto, la Oficina Móvil retomará su recorrido por Navarra y sumará a sus servicios habituales -Atención Ciudadana y Vivienda- una nueva iniciativa vinculada directamente con el territorio: durante el mes de septiembre ofrecerá información sobre el anteproyecto de ley foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, presentado recientemente en Unzué por la presidenta de Navarra, María Chivite, y acogerá 5 diferentes sesiones participativas en las localidades que visite.

Esta nueva función amplía el papel de la Oficina Móvil: además de acercar servicios públicos al territorio, se convierte en un canal para acercar también los procesos de participación y elaboración de políticas públicas a la ciudadanía rural, ha informado el Gobierno foral.

Las sesiones permitirán presentar a la ciudadanía el contenido y alcance del anteproyecto y facilitar su participación, recogiendo aportaciones desde el propio territorio. Esta iniciativa complementará los canales de participación habilitados por los departamentos de Cohesión Territorial y Desarrollo Rural y Medio Ambiente durante la tramitación de la futura ley.

La propia Oficina Móvil representa uno de los objetivos que persigue la futura norma, "garantizar el acceso a los servicios públicos con independencia del lugar de residencia y evitar que vivir en un municipio rural implique tener que desplazarse para relacionarse con la Administración".

MÁS DE 6.300 PERSONAS ATENDIDAS EN 76 MUNICIPIOS

Los datos acumulados de actividad reflejan la consolidación de la Oficina Móvil como recurso de atención presencial. Hasta la fecha, el servicio ha atendido a 6.369 personas en 76 municipios y ha realizado un total de 8.381 gestiones.

Una parte importante de la actividad está relacionada con la información y orientación a la ciudadanía, con 3.106 atenciones, y con el acceso a los sistemas de identificación digital necesarios para relacionarse electrónicamente con la Administración.

En concreto, se han realizado 2.099 acreditaciones de Cl@ve, 1.697 gestiones relacionadas con la obtención del certificado mediante aplicación y 242 acreditaciones del Certificado Digital. Además, la Oficina Móvil ha prestado 844 asistencias para la tramitación online y realizado 394 registros de documentación.

Estos datos muestran el doble papel que desempeña el servicio: por un lado, acercar físicamente la Administración a las localidades y, por otro, acompañar a la ciudadanía en el acceso a la Administración digital, facilitando herramientas y conocimientos que permitan realizar trámites de manera autónoma, ha añadido del Ejecutivo.

La nueva ruta arrancará en Eratsun, donde la Oficina Móvil permanecerá del 31 de agosto al 4 de septiembre. Posteriormente, se desplazará a Ancín, del 7 al 11 de septiembre; Buñuel, del 14 al 18 de septiembre; Sansoain del 21 al 25 de septiembre; e Isaba, del 28 de septiembre al 2 de octubre.

UNA ADMINISTRACIÓN MÁS PRÓXIMA Y ACCESIBLE

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana es una iniciativa del departamento de Presidencia e Igualdad desarrollada en colaboración con la empresa pública Nasertic para "acercar los servicios públicos a la ciudadanía y facilitar el acceso a la Administración, con especial atención a los municipios de menor población".

El servicio permite obtener información sobre servicios, programas y ayudas del Gobierno de Navarra; gestionar medios de identificación digital como Cl@ve y el certificado digital; recibir acompañamiento para realizar trámites online; registrar documentación y acceder a otros servicios de atención ciudadana.

Con su presencia itinerante en el territorio, la Oficina Móvil busca "ofrecer una atención cercana, accesible y personalizada, reduciendo desplazamientos y facilitando que la ciudadanía pueda relacionarse con la Administración desde su propia localidad".