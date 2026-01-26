Las Oficinas Verdes de Pamplona atendieron en 2025 más de 150 consultas sobre rehabilitación energética de edificios

Logo de Oficina Verde - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tres Oficinas Verdes con las que cuenta el Ayuntamiento de Pamplona, ubicadas en los barrios de Milagrosa, Rochapea y Txantrea, atendieron más de 150 consultas ciudadanas sobre rehabilitación, regeneración urbana y transición energética en edificios residenciales durante 2025.

En los últimos 6 años, el Ayuntamiento de Pamplona ha tramitado aproximadamente 1.500 actuaciones de rehabilitación en la ciudad, fomentándolas con ayudas, a través de subvenciones municipales, que se han ido incrementando.

Las Oficinas Verdes son "espacios de proximidad y relación que ofrecen tanto servicios de asesoramiento como acompañamiento a la ciudadanía que afronta procedimientos de rehabilitación y transición energética".

Estos procesos "se orientan hacia un modelo más sostenible para la mejora de viviendas, barrios y relaciones comunitarias". De esta forma, "se simplifican las consultas y los trámites individuales y colectivos mediante la implantación de una ventanilla única".

También ofrecen información actualizada sobre las ayudas vigentes a nivel local, regional y estatal, incluidas las subvenciones ofrecidas a través de la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación en 2023, estas ayudas se extendieron a toda la ciudad, para aquellos edificios residenciales que tengan una antigüedad superior a 50 años, pudiendo llegar al 30% del coste total siempre que las obras alcancen los requisitos de adecuación exigidos por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Pamplona ha concedido ayudas, principalmente a actuaciones en ámbitos como la Colonia San Miguel en Txantrea, rehabilitaciones en San Jorge o en la carretera de Sarriguren, articuladas mediante convenios con las comunidades de vecinos y vecinas, a razón de unos 6.000 euros por vivienda.

La inversión en este tipo de actuaciones también "contribuye a revalorizar las viviendas y los edificios", ya que un bloque renovado "no solo mejora su aspecto exterior y alarga su vida útil, sino que gana valor en el mercado".

Se trata de "cuidar y conservar el patrimonio residencial de la ciudad y, al mismo tiempo, de asegurar que las viviendas queden preparadas para el futuro". Cada edificio rehabilitado "contribuye a reducir las emisiones, mejora el entorno urbano y repercute positivamente en quienes lo habitan".

Estas actuaciones se encuadran en la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de Pamplona, aprobada por unanimidad en Pleno en 2021. Este documento recoge en su Línea Estratégica 2 la rehabilitación de edificios en el ámbito privado.

El consumo total de los edificios residenciales es de aproximadamente un 44% del total de la energía consumida en Pamplona. Por tanto, la reducción de ese consumo "es imprescindible en los esfuerzos de Pamplona para la mitigación del cambio climático".

A fecha de la redacción de la ETE-CC, hace seis años, "solo se habían realizado intervenciones en 190 de los 5.245 edificios de los que se tenía constancia que no tenían aislamiento térmico".

Estas rehabilitaciones de viviendas y edificios "no solo suponen una mejora estética o técnica, sino que inciden directamente en la calidad de vida de las personas que viven en ellas".

Uno de los cambios "más inmediatos y tangibles" es el confort, ya que las viviendas rehabilitadas "mantienen mejor la temperatura tanto en invierno como en verano, por lo que aumentan los niveles de confort".

Acometer estos trabajos acaba con aspectos como las filtraciones de aire, las paredes frías o la sensación de humedad constante gracias a mejoras en la envolvente térmica de su edificio, al aislamiento térmico en fachadas y cubiertas o a la sustitución de ventanas.

Esta mejora del confort de los hogares "va de la mano de un ahorro energético notable". Al necesitar menos calefacción, el consumo energético se reduce "y las facturas lo reflejan".

Además, la rehabilitación energética "tiene un impacto directo en la salud". La eliminación de humedades, mohos y filtraciones "reduce problemas respiratorios, alergias y otras patologías asociadas a viviendas mal aisladas".

Por último, "otro de los efectos positivos" de estos procesos es "el fortalecimiento de la convivencia dentro del edificio", ya que "afrontar una rehabilitación requiere diálogo, acuerdos y trabajo conjunto entre vecinas y vecinos".