Ojete Calor, Marlena o Isabel Aaiun, entre los conciertos de San Fermín en la Plaza del Castillo, con nuevos horarios

Cartel de los conciertos de la Plaza del Castillo en San Fermín 2026 - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Castillo acogerá en su programación oficial de conciertos de San Fermín 2026 varias actuaciones "exclusivas en Navarra", con bandas "de gran convocatoria" como Ojete Calor o Shinova, además de incorporar géneros "menos habituales en ediciones anteriores", como el metal, el rock o el hard rock, representados por nombres como Koma, Bala o Motxila 21.

Uno de los principales cambios logísticos de esta edición será la modificación de horarios, ya que algunos conciertos de Plaza del Castillo adelantan su inicio a las 23.30 horas.

El programa "abre espacio a propuestas de raíz y al folk reinterpretado desde lenguajes contemporáneos", con Neomak, Isabel Aaiun o incluso La Txama y sus corridos urbanos.

Las principales novedades sobre los conciertos de la Plaza del Castillo y el escenario de Compañía las han presentado en rueda de prensa la concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, y el director del área, Íñigo Gómez.

Otro de los "momentos exclusivos" será la visita de Boney M, encabezada por una de sus integrantes originales, Maizie Williams, y la actuación de Motxila 21, que ha elegido las fiestas para celebrar su 21º aniversario. En esa misma "apuesta por el talento cercano" se anuncia a Hofe, "uno de los nombres con mayor conexión con el público joven", que presentará su nuevo disco en San Fermín.

La programación presenta una "marcada presencia navarra": cinco de las bandas programadas proceden de Navarra o cuentan con integrantes de la comunidad (36%). También recoge parte de la banda sonora de las nuevas generaciones, a través de propuestas como Marlena, Merina Gris, Brigade Loco o el regreso de Jarfaiter a Pamplona tras dos años sin actuar en la ciudad.

Música urbana, hard rock, pop, electrónica, indie o folk contemporáneo convivirán en Plaza del Castillo durante las fiestas. El cartel reúne a autores de canciones como 'Mocatriz' de Ojete Calor, 'Me sabe mal' de Marlena, 'Mi jefe' de Koma o 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiun, entre otras.

El objetivo ha sido "construir una oferta capaz de conectar con distintas generaciones y formas de vivir la música en directo, combinando propuestas actuales con guiños a figuras que forman parte del imaginario popular".

HORARIO ADELANTADO EN LA PLAZA DEL CASTILLO

Uno de los principales cambios logísticos de esta edición será la modificación de algunos horarios: algunos conciertos de Plaza del Castillo adelantan su inicio a las 23.30 -"todo lo que los fuegos artificiales y las necesidades técnicas han permitido"- para finalizar antes las actuaciones del escenario principal y "reducir en cierta medida el impacto acústico en el entorno".

Por otro lado, el tradicional concierto de tarde, que en años anteriores se había celebrado durante el fin de semana o en fechas próximas (como ocurrió con Sara Socas o La Casa Azul), pasa este año al día 6.

El objetivo es "generar una jornada especialmente orientada al público familiar, que también quiere disfrutar de la música en directo en horario vespertino". Al mismo tiempo, este cambio busca "contribuir a descongestionar parcialmente las calles del Casco Viejo en uno de los días de mayor afluencia, apoyándose para ello en una artista de fuerte tirón intergeneracional como Isabel Aaiun".

DÍA A DÍA EN LA PLAZA DEL CASTILLO

En cifras, el cartel de Plaza del Castillo estará formado por 14 artistas y bandas, de las cuales 7 cuentan con presencia femenina (50%), 4 desarrollan su proyecto en euskera (29%) y 5 proceden de Navarra o albergan intérpretes locales en sus formaciones (36%).

El primer día lo protagoniza "una de las bandas más icónicas de los años 70", Boney M, autora de éxitos como 'Daddy Cool' y 'Rivers of Babylon'. El espectáculo estará encabezado por Maize Williams, una de las artistas de la banda original.

Por la tarde, abrirá el escenario Isabel Aaiun, conocida por del tema del verano 'Potra Salvaje', que fue número 1 de ventas en España, Premio Odeón a Canción del Año y obtuvo 5 discos de platino.

El martes 7 tendrá noche de combo de hardrock, encabezado por la banda navarra Koma, con treinta años de carrera. Estarán acompañados por Bala, dupla que ha tocado en festivales "de referencia" como Resurrection Fest o Primavera Sound, además de haber girado por Estados Unidos, Colombia, Japón, Australia, Reino Unido, Alemania, entre otros países.

El miércoles 8 la propuesta es Brigade Loco, que desde su creación en 2017 han generado, "junto con otras bandas, una escena punk local muy potente". Abriendo esa noche estarán Motxila 21, celebrando su 21º aniversario.

El jueves 9 es el turno de Shinova, "una de las bandas más populares del indie rock actual". Abriendo la noche estarán Neomak, "una de las propuestas más populares del nuevo folk en euskera".

El viernes 10 es para otro dúo de mujeres, Marlena, que "está arrasando en la música pop", y que realiza una larga gira en 2026 que les llevará por festivales de todo el Estado.

También tiene protagonista único el sábado 11, con Ojete Calor, "abanderados del pop lleno de sarcasmo, baile y humor" que llega a San Fermín con la gira que celebra sus 20 años de carrera.

El domingo 12 retoma la doble cita con Merina Gris y La Txama, formaciones "arraigadas entre la juventud euskaldun".

La última cita de la Plaza del Castillo, el lunes 13, es para Hofe y Jarfaiter. El artista navarro Hofe "mezcla pop, electrónica y un punto urbano en su tratamiento de la voz y sus letras crudas y dulces a la vez". Jarfaiter, "el máximo exponente del kinki rap, tira de dureza verbal y sonora", y presenta su último EP, 'Los chicos de la Demolición'.

MÚSICA INTERNACIONAL Y PROPUESTAS LOCALES EN LA PLAZA DE LA COMPAÑÍA

Tras nueve años de trayectoria, la programación de la plaza de la Compañía volverá a transitar este año por estilos como el house, reggae dub, blues o jazz, incorporando además propuestas vinculadas a las músicas africanas y latinas contemporáneas.

CC:DISCO!, "una de las DJ del house australiano más interesante del momento", actuará el primer día de fiestas. La música latina contará con Frente Cumbiero el 7 de julio e Instituto Mexicano del Sonido el 12, precursores de la fusión de este género.

El 8 de julio se subirá al escenario Tarta Relena, dúo catalán que, "desde la puesta en valor de su música regional, ha conseguido llamar la atención de la escena internacional de música de vanguardia".

El dúo tanzano The Zawose Queens será protagonista el jueves 9 de julio con su mezcla de las raíces de la música Wagogo con sonidos contemporáneos. El viernes 10 Bibi Tanga & The Selenites acercarán sus ritmos y su baile con una combinación de afro-funk y electrónica.

Otro de los "platos fuertes" de la programación será la actuación de The Scientist el sábado 11 de julio. Cerrará el cartel nocturno el domingo 13 de julio Izo Fitzroy, una cantante y compositora británica" reconocida por su poderosa voz y su mezcla de jazz, soul, gospel, funk y blues contemporáneo".

El escenario de la plaza de la Compañía mantendrá su apuesta por la programación de artistas locales en su horario vespertino. Todas las tardes, a las 20 horas, se podrán escuchar proyectos de diferentes estilos musicales.

El 6 de julio, en formato DJ, completarán el cartel Celia Carrera y Odd Signals; los días 7, 8 y 10 de julio presentarán sus nuevos trabajos Puttaneska (de momento), Burutik y Puntu Takoma; el 9 de julio será el turno de la ranchera punk de La Mala Pekora y el 11 de julio, el de la música urbana de Euskoprincess.

Y para acabar, dos propuestas locales de la llamada world music con el colectivo de DJs Kumbia vs Salsa el domingo 12 de julio y con Sedientos de Cumbia el lunes 13 de julio.