Ollo dice que Navarra "no comparte" la propuesta para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE

La vicepresidenta Ollo en una de sus visitas al Comité de las Regiones en Bruselas - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, remarcó ayer miércoles en la 66º reunión de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea que "Navarra no comparte la propuesta de la Comisión para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con un descenso de los fondos europeos y un debilitamiento de las políticas de cohesión".

Navarra, según explicó, "coincide con el dictamen del Comité de las Regiones y con la Declaración Galicia que fue suscrita por la Comunidad Foral de Navarra y el resto de las comunidades autónomas".

Según han indicado desde el Gobierno foral en una nota, Ollo solicitó que "se defienda en las instituciones europeas, tanto por parte del Gobierno de España como de los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo, este planteamiento en la negociación de los reglamentos".

"Nos preocupa una recentralización después de décadas en los que la política de cohesión ha funcionado a través de una gobernanza multinivel. Debemos aprovechar estos momentos para fomentar la especialización y el empoderamiento de los entes regionales y locales. Una Navarra con voz propia que contribuye sin duda a una gestión más democrática, transparente y eficaz", indicó la vicepresidenta.

Ollo apostó por "la cogobernanza multinivel y un papel de la política de cohesión que refuerce a las regiones" en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual y en la construcción europea.

Asimismo, Ollo quiso incidir en que Navarra "no comparte las reducciones para la gestión compartida, la PAC, los fondos de cohesión y programas clave para el desarrollo". Respecto a la Política Agraria Común "no puede haber recortes y se debe tener en cuenta la regionalización en su implementación".

"Además, debe abordar cuestiones tan importantes como la seguridad alimentaria. No se puede entender una Europa sin seguridad alimentaria. También nos preocupan otros temas como la producción sostenible, el relevo generacional, la competitividad, la puesta en valor de las explotaciones tanto familiares como profesionales, la agricultura verde y la simplificación administrativa. Todos ellos deben de ser incorporados desde una dimensión regional y las regiones debemos ser actores fundamentales de gobernanza multinivel", subrayó.

Las regiones "somos agentes imprescindibles, por nuestro conocimiento del territorio y nuestra proximidad a la ciudadanía". "Hemos demostrado que somos más eficaces en la gestión de los fondos. Si esto no se tiene en cuenta, corremos el riesgo que la ciudadanía se aleje del proyecto europeo y, en este momento crucial que vive Europa, no nos podemos permitir que eso pase", apuntó Ollo.

II PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2025-2028

En mayo 2025 el Gobierno de Navarra aprobó el II Plan de Acción Exterior de Navarra 2025-2028, cuyo documento contempla 3 ejes: Navarra en Europa, Navarra Transfronteriza y Navarra Global.

Dentro de su primer eje, 'Navarra en Europa', el plan recoge una línea de trabajo como es la participación activa en la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE).

La vicepresidenta Ollo ha participado como representante de Navarra en la misma, en una reunión cuya última convocatoria se celebró en el año 2022 en Leioa, Bizkaia.

PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES

El sistema constitucional "atribuye a las comunidades autónomas competencias que, como consecuencia de la integración en la Unión Europea, resultan afectadas por las decisiones de las instituciones comunitarias".

Esta situación "ha suscitado, igual que en otros estados miembros políticamente descentralizados, la cuestión de la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal ante las instituciones comunitarias".

Por ello, desde la última década del siglo pasado "comienzan a ponerse en marcha diferentes instrumentos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con objeto de articular la participación de éstas en los asuntos europeos que les afectan".

Dichos instrumentos de cooperación "son muy similares a las actuaciones puestas en práctica en otros estados miembros, como es el caso de Alemania, Austria o Bélgica".

El proceso de participación de las comunidades "ha ido ampliándose progresivamente" a partir de la creación de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), que celebró su primera reunión en 1989.

Este órgano acordó cambiar su anterior denominación de Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) por la de Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) en 2010.