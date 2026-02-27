Operativo el helicóptero medicalizado en Navarra después de las últimas incidencias relacionadas con una avería

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Navarra está operativo después de las últimas incidencias registradas relacionadas con una avería, según han informado fuentes del Ejecutivo foral.
En este periodo coincidente con la avería, han subrayado, "el sistema sanitario navarro ha continuado garantizando la atención urgente a través del conjunto de recursos disponibles para dar respuesta a situaciones de emergencia".
Por otra parte, el Ejecutivo foral ha informado de que está avanzando en la nueva licitación del contrato de helicópteros, que se prevé que se resuelva próximamente. Con esta nueva licitación, el Gobierno de Navarra "va a reforzar la flota y los servicios que presta, pasando a contar con cuatro helicópteros: dos de rescate, uno medicalizado y un cuarto que prestará servicio durante seis meses, coincidiendo con la campaña forestal de verano".