Organizaciones sociales de Navarra reivindican en el Parlamento los derechos humanos avisando del aumento de conflictos

El Parlamento de Navarra ha celebrado este miércoles, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, un acto institucional junto a representantes de distintas organizaciones y entidades sociales de la Comunidad foral, que han advertido de que la situación actual de los derechos humanos está marcada por "innumerables desafíos" y el aumento de los conflictos armados, las prácticas autoritarias, la discriminación y, sobre todo actualmente, la erosión del derecho internacional humanitario

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha inaugurado la sesión, para a continuación dar paso a Octavio Romano, representante de la Plataforma de Entidades Sociales de Navarra, que ha dado lectura a un texto conmemorativo alusivo al Día Internacional de los Derechos Humanos. Seguidamente, portavoces de distintas entidades y organizaciones sociales han realizado una lectura "crítica" de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Al acto también han asistido la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera; y representantes de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PPN.

En su intervención, Hualde ha indicado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos "marcó un hito en la historia de los derechos humanos". "Ha inspirado y ha allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Sin embargo, esta declaración tan reconocida, e incluso asumida, hoy se convierte en papel mojado cuando vemos un genocidio, golpes de Estado, guerras, racismo, xenofobia, homofobia, odio y tantas cuestiones que hacen más necesario que nunca poner en valor la defensa de los derechos humanos", ha subrayado.

A su juicio, "es un día propicio" para "decir bien claro que demandamos todos los derechos para todas las personas". Según Hualde, "vivimos una época donde se prima la inmediatez, el individualismo, proliferan las noticias falsas, la propagación de bulos a través de las redes sociales, con presidentes populistas a la cabeza de potencias mundiales, y donde valores como la ética, el respeto al derecho internacional o a los derechos humanos parecen languidecer".

Ha añadido Hualde que "nada ni nadie justifica la vulneración de los derechos individuales más importantes de una persona y que son los que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de la ONU de Derechos Civiles, Económicos y Sociales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o la Constitución de 1978". "A pesar de todos estos importantes textos y de su reconocimiento formal, la realidad es que queda mucho por avanzar", ha remarcado.

Por su parte, Octavio Romano ha dado lectura al texto conmemorativo alusivo al Día Internacional de los Derechos Humanos, que recoge que "la situación actual de los derechos humanos está marcada por innumerables desafíos, el aumento de los conflictos armados, las prácticas autoritarias, la discriminación y, sobre todo actualmente, la erosión del derecho internacional humanitario".

"En estos casi 80 años, la desigualdad se ha exacerbado, la polarización política es creciente y la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, presentan nuevos riesgos en términos de vigilancia y desinformación. Y en este contexto resulta imprescindible recordar que las múltiples crisis que atravesamos económicas, ambientales, sociales y políticas, no afectan a todas las personas por igual", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que "las personas en situación de pobreza y exclusión social, las mujeres y las niñas, las personas racializadas, las personas con discapacidad, las personas del colectivo LGTBI y otros colectivos históricamente discriminados continúan sufriendo vulneraciones sistemáticas de sus derechos".

"Hoy recordamos de nuevo los conflictos armados y los abusos de poder bélico y económico que asolan el planeta y que son la forma más cruel de vulneración de los derechos humanos. El genocidio perpetrado por Israel en Palestina, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la guerra de Sudán con más de 9 millones de personas desplazadas internas y los hasta 56 conflictos armados registrados a día de hoy suponen la mayor vulneración sistemática de los derechos humanos", ha comentado.

Según ha remarcado, "muchos países están amparándose en valores democráticos para promover ideas y propuestas contrademocráticas". "Desde estrategias basadas en bulos y con la desinformación como primer arma de guerra, están modificando leyes, suprimiendo mecanismos de control, restringiendo y vaciando de contenido de instituciones intrínsecas a una gobernanza democrática", ha criticado.

A su juicio, "los derechos y libertades de la población recogidos en la declaración del 48 están cada vez más adelgazados, tanto por acción como muy frecuentemente por omisión, por gobiernos cada vez más autocráticos y dictatoriales que han optado por señalar a las poblaciones más vulnerables como las más peligrosas, a favor del auténtico peligro que a día de hoy enfrentamos: la concentración autoritaria de los poderes al servicio de las grandes fortunas en un contexto de emergencia climática y de crisis sistémica multifacética".

"Esta responsabilidad de los poderes públicos, de los gobiernos, de los parlamentos y de las organizaciones internacionales de no callar ante situaciones flagrantes de violaciones de derechos humanos es hoy de vital importancia", ha manifestado, tras considerar que "es obligatorio actuar y tomar posiciones frente a la violencia, la desigualdad, el hambre, las guerras, la desinformación y el menosprecio a los valores democráticos y a las personas que conformamos las sociedades de este mundo". "Reivindicamos, un año más, que todos los derechos son para todas las personas", ha apuntado.