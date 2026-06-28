El Orgullo LGTGB llama en Pamplona a la "memoria y organización" ante los "discursos reaccionarios" y "transexcluyentes"

Manifestación por el Día del Orgullo LGTBI 2026 en Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, un millar según la Delegación del Gobierno, han participado este domingo en Pamplona en la manifestación por el Día del Orgullo LGTBI, organizada por la Plataforma 28J. Una movilización en la que se ha advertido del auge de los "discursos reaccionarios" y "transexcluyentes" y se ha llamado a la "memoria y organización".

La movilización ha salido sobre las 12.40 horas desde la plaza de la Constitución precedida por una pancarta con el lema 'Gaur eta beti, orgullo antifaxista' (Hoy y siempre, orgullo antifascista). Los asistentes han portado banderas arcoíris así como de los diferentes colectivos que componen el colectivo LGTBI+. Además, se han coreado consignas como 'El orgullo no se vende, se defiende', 'El orgullo será la tumba del fascismo', 'Esta es la resistencia trans' o 'Contra el patriarcado y su violencia, ahora y siempre autodefensa'.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Paco Andreu y Silvia Álvaro, de la Plataforma 28J, han advertido de la "ola reaccionaria" en la que "una parte del supuesto feminismo está excluyendo a las personas trans". "Están intentando quitarnos nuestros derechos y nuestros espacios", han criticado.

Álvaro ha señalado que "hacen charlas" con una temática "transexcluyente y también hacen pintadas, especialmente en algunos barrios donde saben que viven personas trans, para mostrar su odio". Por su parte, Andreu ha señalado que "las redes sociales son donde más fácil pueden descargar su odio y su discurso, pero también están ocupando espacios y son personas que tienen poder y que saben muy bien cómo manejarse dentro de las instituciones y las administraciones". Así, frente a esta "ola reaccionaria", ha llamado a la "organización" e "intentar que las administraciones se pongan de nuestro lado".

Al finalizar la manifestación, se ha leído un manifiesto en el que se ha recordado la memoria de las revueltas de Stonewall de 1969 así como la primera manifestación realizada en Navarra por la Coordinadora feminista de Tudela en 1979. Mismo año del asesinato en Rentería de Vicente Vadillo 'Francis' por un policía nacional fuera de servicio, que marcó "un antes y un después" en la lucha por los derechos LGTBI.

Desde la Plataforma 28J se ha llamado a la "memoria y organización" frente al "clima reaccionario". En este sentido, han censurado a las instituciones y empresas que "despolitizan y mercantilizan" el Orgullo. En concreto, han rechazado los Gay Games que se celebran en Valencia, "un macroevento deportivo que se pinta de rosa para esconder sus vínculos estrechos con la entidad sionista de Israel", han rechazado. Así, "frente al 'pinkwashing'", han reivindicado "un orgullo crítico y anticolonial" y la lucha del pueblo palestino.

Por otro lado, han criticado al Ayuntamiento de Pamplona por sacar "las actividades autogestionadas de los colectivos del Casco Viejo bajo la excusa de no molestar a las vecinas". "Este argumento parece no valer cuando los eventos son organizados por la propia institución y mercantilizan el espacio público", han afeado.

Asimismo, han advertido de que los "discursos transexcluyentes están en aumento, tanto por parte de la derecha como por parte de supuestas feministas". "Es síntoma de la ola reaccionaria que vivimos y de la derechización del sentido común", han afirmado. "En lugar de tener discurso de clase, señalan como culpables a los colectivos más vulnerabilizados y precarizados, fracturando así la unidad de las luchas", han lamentado.