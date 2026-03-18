Origen España incorpora a la DOP Roncal como nuevo socio. - ORIGEN ESPAÑA

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha incorporado como miembro de pleno derecho a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Roncal, que desde hace 45 años trabaja por la defensa y promoción de este queso navarro elaborado en el Valle de Roncal.

Según ha explicado Origen España en una nota, con esta adhesión, la entidad suma un total de 96 Indicaciones Geográficas (IIGG) asociadas, que trabajan de forma conjunta para proteger e impulsar los sellos de calidad europeos DOP e IGP.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha indicado que "es un orgullo incorporar como socio a la DOP Roncal, una de las denominaciones de origen agroalimentarias con mayor trayectoria del país". "Su experiencia supone un gran atributo en la labor que desarrolla la asociación por la defensa y promoción de los productos de calidad diferenciada vinculados a un origen geográfico concreto y a un modelo de producción tradicional que les dota de unas características únicas", ha señalado.

El Queso Roncal fue el primer queso en recibir la Denominación de Origen en España, en 1981, cuando ésta garantizaba la protección de los productos amparados en el ámbito nacional. Posteriormente, alimentos como el Queso Roncal pasaron a ser reconocidos en el ámbito europeo.

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Roncal, Lorenzo Sarratea Azkaraga, ha explicado que "es un honor, pero también una gran responsabilidad, seguir manteniendo las características de este queso tan singular y ofrecer al consumidor un producto único durante tanto tiempo".

Su origen data de la Edad Media, motivado por la tradición trashumante de los pastores roncaleses que, durante el verano, subían de las Bardenas Reales de Navarra a los pastos de los montes del Valle de Roncal.

En la actualidad, el queso se elabora con leche de oveja latxa y raza navarra, sal y cuajo animal, y se deja madurar durante un periodo mínimo de cuatro meses. Su producción se limita a los siete municipios que conforman el valle: Burgui, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztárroz y Vidángoz. "El queso es el valle, y el valle es el queso", ha expresado Sarratea.

Con su incorporación a la Asociación Española de Denominaciones de Origen, el Consejo Regulador busca aunar esfuerzos para lograr un mayor reconocimiento de los sellos de calidad diferenciada y hacer frente a los principales desafíos que afronta el sector de las IIGG. "Que Origen España sea más grande hace que tenga más fuerza para trasladar las reivindicaciones de las DO y permite crear un espacio de diálogo para los asociados", ha valorado el presidente de la DOP Roncal.

La Denominación de Origen señala entre los principales retos "la falta de relevo generacional entre los pastores y maestros queseros, el mantenimiento del mundo rural, los nuevos hábitos de consumo, la presencia en el mercado de productos importados o adulterados, y la necesidad de innovar en el desarrollo de envases sostenibles que conserven las cualidades del producto". Aunque Sarratea ha apuntado que estos "coinciden con los de otras IIGG".

Origen España ha destacado que la incorporación de la DOP Roncal supone un reconocimiento a la labor que, desde su fundación en el 2008, desempeña como entidad representativa de las denominaciones de origen agroalimentarias del país, así como a su carácter de portavoz sectorial. "Con cada adhesión, la asociación gana fuerzas en su objetivo de garantizar el reconocimiento y la protección de estos productos específicos del territorio, que contribuyen a impulsar el tejido socioeconómico de las zonas rurales y a fijar la población a las mismas, y ofrecen una garantía de calidad al consumidor", ha señalado Pacheco.