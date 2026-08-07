Ornitólogos expertos registrarán la reacción al eclipse de aves migradoras europeas a su paso por Navarra

Tareas de monitorización de aves migradoras que se realizan en el collado de Lindus. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos ornitólogos monitorearán y grabarán este próximo miércoles 12 de agosto en Burguete el comportamiento de las aves migratorias durante el eclipse. Son personal técnico de la empresa Ornitolan que, desde hace 17 años, trabaja para la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra estudiando la migración post nupcial de las aves que se desplazan cada año entre Europa y África.

"Nunca, en casi dos décadas, se habían enfrentado a un fenómeno como el eclipse 2026, el día de las dos noches, aunque en su espacio de observación el eclipse será parcial", resaltan desde el Ejecutivo foral.

Esta va a ser una situación excepcional, pero encaja con la línea de trabajo del estudio anual de la Dirección General de Medio Ambiente, una investigación que trata de comprobar, en periodos muy largos de tiempo, la evolución de poblaciones de aves, sus costumbres y rutas migratorias, y cómo les afectan diversas variables (la elevación de temperaturas, el cambio en el régimen de lluvias, el estado y el cambio de usos del suelo en el que se crían las aves, etc.). Desde hace unos años, en este mismo estudio, se analiza el paso de las mariposas (lepidópteros).

Cada año, durante cuatro meses, apostados en el collado de Lindus, los observadores computan muchos miles de ejemplares de hasta 90 especies en su viaje prenupcial. Los datos a veces destacan por la cantidad. Esta semana, por ejemplo, solo el domingo 2 de agosto fueron casi 4.500 aves, de ellas 2.485 milanos negros (Milvus migrans). Pero, a veces, lo hacen por su peculiaridad. El lunes 3 de agosto lo que se avistó fue un solo ejemplar de halcón de Eleonora (Falco eleonorae), un halcón marino descrito en 1836 que tiene de área de invernada Madagascar, islas Mauricio y Reunión y algunos lugares de la costa oriental de África.

MIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

El seguimiento de las aves migratorias y el análisis de los tiempos que escogen para hacer sus rutas son buenos indicadores del cambio climático global y del estado de los hábitats más sensibles. El VIII Congreso Español de Ornitología 2026 reunirá en septiembre en Granada más de 230 investigaciones científicas, entre ellas, las alteraciones por el calentamiento global que han sufrido las pautas migratorias, de forma que algunas especies acortan sus desplazamientos, adelantan sus viajes o incluso dejan de migrar.

El collado de Lindus es punto concreto de observación de toda esta biodiversidad en Navarra porque se estima que pasan por él el 90% de las aves migrantes del continente europeo; "de hecho, se la considera el punto más importante de Europa en este ámbito después del de el Estrecho de Gibraltar", subrayan desde el Gobierno de Navarra.

Los especialistas de Ornitolan registran, cuentan y analizan aves que provienen desde los confines de Europa, desde los montes Urales, a casi 5.000 kilómetros, con los objetivos de recopilar datos "para la buena gestión, tanto local, como continental", y "fomentar el desarrollo económico y el turismo de naturaleza en la zona, siempre desde la sensibilización".

El estudio contratado por Gobierno de Navarra este año se ha adjudicado por un importe de 38.478 euros y requiere de 10 especialistas en aves para realizar el conteo desde un puesto fijo de observación. El personal, ocho hombres y dos mujeres, utiliza prismáticos y material óptico de alta calidad y dispositivos digitales conectados a 'la nube' para avistar y registrar las aves que pasan todos los días desde el amanecer hasta la puesta de sol.

Esa tarea se extiende cada año desde el 15 de julio hasta el 15 de noviembre, con independencia de las condiciones climatológicas, y se realiza de forma coordinada con ornitólogos y ornitólogas que trabajan en los puertos de Somport y Portalet (Huesca) y al otro lado de la frontera, en Organbidexka (Nueva Aquitania) y con el Observatorire Regional de la Migration des Oiseaux de LPO.

INFORMACIÓN DE GRAN VALOR PARA DISEÑAR HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN

Todos esos datos, estandarizados y obtenidos año tras año en este collado navarro del Pirineo occidental, son una compilación de información "de gran valor" sobre tendencias, tanto para Gobierno de Navarra como para otros actores, y son útiles para diseñar las herramientas de conservación "más eficaces".

Como ejemplo, en los 10 primeros años de observación se concluyó que, cuanto más calor hace, más se retrasa la migración, pero más se concentra la cantidad de ejemplares diarios, de forma que el paso migratorio es más rápido.

Pero, más allá del ámbito local, los datos que se recogen en Navarra se vuelcan en tiempo real en la web holandesa www.trektellen.nl, una base de datos en línea y abierta al público, y una plataforma internacional de ciencia ciudadana para registrar, consultar y comparar censos de aves migradoras, además de los relativos a anillamientos científicos y observaciones de fauna desde observatorios.

Como cifra absoluta, desde el 15 de julio han pasado por Lindus 19.000 aves. En el periodo de observación de 2025 se monitorearon más de 147.500 aves, la mayoría milano negro y paloma torcaz.

ATRACTIVO TURÍSTICO

Por otro lado, el Gobierno foral ha destacado la "oportunidad" que representa que Navarra "sea un espacio privilegiado" para observar el fenómeno del viaje post nupcial de aves migrantes. Por un lado, de desarrollo económico y turístico de las localidades cuyo término municipal es escenario de esta migración, pero también lo es de sensibilización y educación ambiental para muy diversos grupos de población.

Los territorios en el entorno del punto de observación usan ese vector de atractividad turística como recurso de crecimiento. La Dirección General de Medio Ambiente este año ha concedido 10.000 euros a las asociaciones Irati-Orreaga y Auñamendi Kirol Elkartea, dentro de sus ayudas para proyectos de educación ambiental, voluntariado ambiental y ciencia ciudadana. Además de actividades y talleres, este respaldo se destinará en 2026 a ofrecer formación para agentes turísticos de la zona.

Según reflejan indicadores internacionales, el turismo ornitológico u 'orniturismo' se ha disparado en el mundo en la última década, ya que hay millones de personas aficionadas a la observación de aves. Plataformas como eBird han reforzado ese fenómeno al permitir compartir registros en tiempo real, comparar logros y descubrir destinos lejanos fácilmente.

Pero, además, este estudio y lo que a él se asocia, es una vía de información sobre el patrimonio natural y de divulgación sobre la importancia de la biodiversidad. La propia adjudicación del estudio lleva aparejada la realización por parte de Ornitolan de jornadas informativas y de divulgación dirigidas, tanto a población escolar, como a público en general.