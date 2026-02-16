Óscar Arizcuren será llamado a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

Archivo - ¡Óscar Arizcuren, quien fuera vicepresidente de UPN, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Óscar Arizcuren, quien fuera vicepresidente de UPN y que recibió en una empresa de su propiedad pagos de Servinabar, será llamado a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.

La solicitud de su comparecencia se votará este martes en una reunión de la comisión, si bien UPN, PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox votarán a favor, por lo que la solicitud tendrá los apoyos suficientes.

Contigo-Zurekin y Vox han registrado sendas solicitudes de comparecencia de Arizcuren. Por su parte, UPN ha registrado la solicitud de comparecencia de todos los socios de Servinabar, así como de todos los trabajadores que tiene o haya tenido la empresa. A su vez, la formación foralista también ha pedido que acudan a la comisión de la Cámara foral todas las personas físicas o responsables de las empresas que hayan facturado a Servinabar.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "Servinabar es una empresa instrumental que presuntamente ha sido creada para delinquir, según la UCO y según el auto del juez". "Por tanto, todo lo que tiene relación con Servinabar tiene interés", ha indicado.

Así, Esparza ha defendido que "comparezcan todas aquellas empresas o personas físicas que han facturado trabajos a Servinabar, evidentemente, entre ellas también la del propio señor Arizcuren, pero como el señor Arizcuren, el resto, porque hay entidades, hay empresas que han facturado de una forma muy relevante a Servinabar y queremos saber por qué". "No entiendo por qué Ramón Alzórriz -exvicesecretario general del PSN- no tiene que comparecer. Tiene una vinculación clara con Servinabar, estaba en reuniones en el Departamento de Obras Públicas, colocó a su pareja en Servinabar, tiene una relación y una entrada con esa empresa que es clara", ha indicado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que, aunque su grupo todavía está analizando las solicitudes de comparecencia, sí votará a favor de la de Óscar Arizcuren. "Ya en verano fuimos solicitantes de su comparecencia en el Senado, que no fue admitida allí. Ahora, después de las últimas revelaciones que han tenido lugar, Contigo-Zurekin ha solicitado la comparecencia de Arizcuren. Nosotros la apoyaremos", ha indicado. También ha explicado que rechazarán llamar a trabajadores de Servinabar "porque así lo votamos al inicio de la comisión".

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha afirmado que su grupo decidirá la posición sobre las nuevas solicitudes de comparecencia "paso a paso, en cada sesión de la comisión de investigación", y sobre la petición relativa a Óscar Arizcuren ha explicado que lo decidirán este mismo martes.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que su formación apoyará la comparecencia de Arizcuren "a la vista de las últimas informaciones" y, por el contrario, rechazará llamar a los trabajadores de Servinabar. "Tomamos una decisión clara al principio de la comisión de no llamar al conjunto de trabajadores y en ese contexto vamos a seguir", ha explicado.

Azcona ha aprovechado para señalar que "hay grupos que están solicitando nuevas comparecencias sin un rumbo claro". "Desde Geroa Bai tenemos el rumbo claro, el plan de trabajo que se está trabajando es el que presentó Geroa Bai", ha asegurado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha manifestado que desconoce cuál será la posición de su grupo en la solicitud relativa a Óscar Arizcuren.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que su grupo solicitó "desde el primer momento la comparecencia de Óscar Arizcuren, porque es evidente, y más después de las declaraciones del señor Cerdán la semana pasada, la vinculación con este y con Servinabar, y la importancia política que ha tenido en Navarra". "Creemos que el tiempo nos ha dado la razón sobre el plan de trabajo que presentamos desde el inicio, en el que pedimos la comparecencia de las tres presidentas, algo que ya se logró, y esperamos que nos vuelva a dar la razón logrando el apoyo para que venga Arizcuren", ha señalado.