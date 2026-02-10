Óscar Chivite defiende que las obras de Belate no están investigadas: "La licitación ha sido legal y transparente"

Archivo - El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha manifestado este martes que las obras de duplicación del túnel de Belate "no forman parte de ninguna investigación judicial que sepamos después de dos años y medio" y ha defendido que su licitación fue "legal, transparente y no hay corrupción".

Chivite comparece este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obras públicas y, antes de comenzar el interregotario de los grupos parlamentarios, ha tomado la palabra para hacer unas "consideraciones previas". Así, ha expuesto que "las controversias de la mesa de contratación fueron anteriores a mi toma de posesión" y que "las comparecencias de los miembros de la mesa de contratación -en esta comisión- han dejado claro que no ha habido injerencia política".

Según ha añadido, "el expediente de adjudicación de las obras de duplicación de Belate fue auditado por la Cámara de Comptos y su presidente afirmó que la asesoría jurídica analizó profunda y detenidamente el contrato de Belate y no se encontró ninguna ilegalidad".

Chivite ha querido aclarar también que "la función del consejero de Cohesión Territorial está limitada, en el Decreto de Estructura 249/2023, en los procesos de licitación solamente a la aprobación de los proyectos y a su información pública". "Por tanto, yo no he firmado ningún documento sobre la adjudicación de Belate porque ni los consejeros ni la presidenta participamos en los procesos de adjudicación y de control de ejecución de las obras", ha dicho, para incidir en que "son procesos controlados por técnicos y funcionarios".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha reprochado al consejero que ha comenzado su comparecencia "lavándose las manos".

(Seguirá ampliación)