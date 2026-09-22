El otoño comenzará con calor en Navarra tras un verano que deja el mes más cálido de toda la serie histórica

Archivo - Puesta de sol en la estación de esquí Larra - Belagua, en el valle de Roncal. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El otoño comienza este 23 de septiembre a las 2.05 horas con una previsión de altas temperaturas para los próximos días en Navarra, tras un verano que ha sido "extremadamente cálido".

En concreto, la Comunidad foral ha registrado una anomalía térmica de 3,6 grados por encima de lo que es normal, según el balance del verano que ha presentado este martes la delegada territorial de Aemet en Navarra, Paloma Castro. En el conjunto de España, se ha registrado una anomalía de 2,4 grados por encima de la media.

Julio fue extremadamente cálido en Navarra y se ha convertido en el mes más cálido de la serie histórica (desde 1961), tanto comparando los meses de julio como el resto. Las anomalías observadas en este mes oscilaron entre valores de +3,1 grados en Bera y de +5,2º en Aranguren, con un promedio de +4,1 grados con respecto a las temperaturas normales de referencia, que para este mes son de 20,9 grados.

Además, julio fue un mes muy seco. El porcentaje de precipitación promedió un 19% con respecto a lo normal en el periodo 1991-2020, con un rango que osciló entre los valores nulos (0%) en varias localidades y del 53% en Olite. Se coloca como el segundo mes más seco desde 1961.

En términos generales, el verano también ha sido "extremadamente seco" en Navarra, con unas precipitaciones que se han quedado en el 40% respecto a las normales para este periodo.

Además, lo que va de septiembre también ha sido "muy seco" y la reserva hídrica de Navarra se situaba el día 14 de este mes como la segunda más baja de España, sólo por detrás de Murcia. En concreto, el agua embalsada en Navarra se encuentra al 33,17% de su capacidad.

El pantano de Yesa, por ejemplo, sólo tiene 104 hm3 de agua embalsada para una capacidad de 447 hm3, mientras que Itoiz está actualmente con 157 hm3, frente a una capacidad de 417 hm3.

En este escenario, AEMET prevé también calor para los primeros días del otoño, con temperaturas máximas que superarán los 30 grados durante toda la semana en Navarra, de norte a sur, ya que se estima que se superará esta temperatura en Roncal, Pamplona, Estella y Tudela.