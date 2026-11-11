Otra manifestación recorre el centro de Pamplona por el derecho a la vivienda y contra la "especulación"

Manifestación de colectivos socialds con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación a la que se han adherido, entre otras organizaciones, los sindicatos ELA y LAB o el Sindicato de Vivienda Haritu, ha recorrido este miércoles por la tarde las calles de Pamplona en defensa del derecho a la vivienda con motivo de la jornada de huelga general. Esta movilización ha reunido a cerca de 6.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Navarra.

Ha sido la segunda manifestación que se ha desarrollado esta tarde en Pamplona, minutos después de la que habían convocado los sindicatos UGT y CCOO.

La marcha que contaba con el respaldo de ELA y LAB ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía 'Etxebizitza eskubidea bermatzeko, espekulazioari ez!' (Para garantizar el derecho a la vivienda, no a la especulación).

La manifestación ha servido para reivindicar "la prohibición de la especulación", la expropiación a los "especuladores" y la organización de la vivienda en función de las necesidades.

Los participantes en la marcha han repetido mensajes como 'Etxebizitzaren negozioari ez' (No al negocio de la vivienda) o 'Espropiazioa, bide bakarra' (La expropiación es el único camino).

Además, algunos de los asistentes portaban carteles como 'VPO Maristas pelotazo inmobiliario, ruina para adjudicatario', 'Emakume langileok borrokan' (Mujeres trabajadoras en lucha) o 'Imaginemos juntas nuevas posibilidades'.

A la manifestación se han unido un grupo de personas que se habían concentrado, por iniciativa de LAB, ante la sede de UPN, con una pancarta en la que se leía 'Contra el negocio de la vivienda. Etxebizitza eskubidea da!' (La vivienda es un derecho).