Los pacientes menos graves ingresados tras el incendio en la clínica Padre Menni recibirán el alta a lo largo del día

Fachada de la clínica psiquiátrica Padre Menni - EUROPA PRESS

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes menos graves ingresados tras el incendio registrado la noche del sábado en la clínica psiquiátrica Padre Menni, en el barrio pamplonés de la Rochapea, recibirán el alta a lo largo del día e irán retornando al centro.

Según han informado desde el Gobierno de Navarra, el resto de pacientes permanece sin novedad clínica.

Una mujer de 56 años, usuaria de la residencia, falleció como consecuencia del incendio y otras 18 personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN). A última hora de ayer domingo, once de ellos continuaban ingresados, y uno de los pacientes que se encontraba en Observación pasó a hospitalización convencional.

De los residentes atendidos permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico grave, un varón de 62 años. Además, dos personas, una mujer de 37 años y un varón de 58 años continúan ingresadas en la unidad de hospitalización psiquiátrica, mientras que un varón de 65 años continua ingresado en observación de Urgencias con pronóstico estable.

Siete personas, cinco mujeres de 63, 59, 68, 56 y 65 años y dos varones de 54 y 69 años, están ingresados en hospitalización convencional sin revestir gravedad y con evolución satisfactoria. Finalmente, un residente, varón de 51 años, recibió el alta a domicilio.

Por otro lado, los seis trabajadores del centro atendidos fueron dados de alta a domicilio particular tras su atención por intoxicación de humo leve. Se trata de un varón de 22 años y cinco mujeres de 28, 24, 25, 43 y 33 años.