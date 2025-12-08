Pamplona acoge este martes el 28º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este martes el Palacio del Condestable de Pamplona acogerá una nueva edición de la muestra del 28º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. Organizada por Médicos del Mundo Navarra dentro de su campaña 'Crisis (in)visibles', la actividad cuenta con la financiación del Gobierno de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, y la asociación de reporteros gráficos Aregna-Nage.

La exposición reúne los trabajos galardonados y finalistas de esta 28ª edición, entre ellos la serie 'Asedio y hambruna', del fotógrafo Mahmoud Issa, ganadora del primer premio, que documenta "el impacto de la estrategia del hambre en la Franja de Gaza". Completan la muestra los trabajos de Daniel Ochoa de Olza, Santiago Mesa y Mário Cruz, que abordan "las migraciones forzadas, la salud mental juvenil y la crisis habitacional en Lisboa, respectivamente", explican en una nota de prensa desde Médicos del Mundo. La exposición podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026, de lunes a viernes en horario de 9 a 21 horas, y los sábados de 10 a 14 horas.

La jornada inaugural tendrá lugar este martes, día 9, a partir de las 17.30 horas con una visita guiada a la exposición. A las 18.30 horas, la reconocida fotoperiodista Judith Prat ofrecerá la conferencia 'Aquella niebla, este silencio. El pasado esclavista que elegimos ocultar', donde abordará el papel de la fotografía en "la recuperación de memorias silenciadas y en la denuncia de las herencias del colonialismo".

Judith Prat es una de las voces más relevantes del fotoperiodismo contemporáneo. Su trabajo ha documentado "conflictos armados, violencias estructurales y territorios marcados por el extractivismo, la guerra o la opresión de género, desde Siria hasta el norte de Nigeria, pasando por el Sáhara Occidental o Colombia".

A las 19.15 horas se abrirá un diálogo abierto sobre "la reescritura de la historia desde la imagen y el periodismo, para reflexionar sobre los límites y el poder de la representación visual".

El Premio Luis Valtueña, creado por Médicos del Mundo en 1997, rinde homenaje a los cooperantes Flors Sirera, Luis Valtueña, Manuel Madrazo y Mercedes Navarro, asesinados mientras participaban en acciones humanitarias en Ruanda y Bosnia. Más allá del reconocimiento artístico, el certamen reivindica la fotografía como "herramienta de denuncia y resistencia ante las violaciones de derechos humanos".