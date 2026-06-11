Pamplona acogerá el 11 y 12 de noviembre el primer Congreso Internacional de Pelota Vasca

Presentación del primer Congreso Internacional de Pelota Vasca. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado para el 11 y 12 de noviembre el primer Congreso Internacional de Pelota Vasca, que contará con el Teatro Gayarre y el frontón Labrit como sedes para acoger encuentros, ponencias y partidos de pelota.

La concejala de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki; el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz; y el vicepresidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca, Fernando Goñi, han presentado este jueves el programa del congreso así como la imagen oficial y la nueva página web congresopelotavasca.com, donde se pueden formalizar las inscripciones para asistir. La entrada es gratuita.

Armenáriz ha esperado que este congreso sea "un punto de inflexión en el mundo pelotazale y en la apuesta de Pamplona como Capital Mundial de la Pelota", del que este encuentro será "uno de los hitos más importantes". Ha destacado que se ha elaborado un "programa ambicioso, novedoso y que no solo mira la historia de la pelota".

Maider Beloki ha explicado que la idea de este congreso es que "la pelota es una expresión de nuestro pasado, pero también del futuro. Es también un deporte que sigue evolucionando, que continúa generando oportunidades y que tiene capacidad de conectar las tradiciones, el patrimonio, el desarrollo, el arraigo local y una proyección internacional".

Por su parte, Fernando Erice ha subrayado que este congreso es una "oportunidad en el sentido de conocer más y mejor nuestro deporte" y "trasladarlo a la ciudadanía y resto del mundo". Ha esperado que este evento sea un "punto de inflexión para la pelota, que tan necesitada está para actualizarse" y ha confiado en que "el conocimiento de este primer congreso puede darnos mucha luz para ver a dónde queremos ir si pensamos que la pelota no es solo un deporte de pasado y presente sino también de futuro".

A través de este Congreso Internacional de Pelota Vasca, el Ayuntamiento de Pamplona persigue un objetivo triple. Por un lado, quiere reconocer "el valor cultural y deportivo de la pelota vasca como patrimonio vivo". Por otro, pretende crear un espacio de diálogo entre el deporte profesional, la educación, la investigación, la innovación técnica y médica, la gestión cultural y el deporte base. Y, por último, busca analizar "los retos y oportunidades de futuro del deporte, desde la transmisión generacional hasta su proyección internacional y su adaptación a nuevos contextos sociales".

Con esos objetivos en mente, ha diseñado un programa que contempla ponencias con personalidades de renombre internacional, además de encuentros y partidos de pelota, de las distintas modalidades de este deporte. El congreso arrancará el 11 de noviembre con una gala en el Teatro Gayarre, que pondrá en valor el legado y a las personas protagonistas de este deporte. Al día siguiente, el frontón Labrit acogerá el programa científico del encuentro.

En concreto, la jornada del 12 de noviembre estará centrada en analizar el presente y, sobre todo, el futuro de la pelota desde aspectos tan variados como la salud, la técnica y la tecnología, la educación y el deporte base, los juegos directos, las tradiciones y el patrimonio inmaterial, la pelota y la mujer, y los medios de comunicación y los juegos de pelota.

La jornada incluirá además espacios de encuentro entre participantes, la celebración de dos partidos de pelota y una ponencia de clausura bajo el título' Historias que rompen moldes', que conectará el pasado y la profesionalización de la pelota vasca con su crecimiento internacional y con algunos de sus horizontes de futuro, como el olimpismo. En los próximos meses, se darán a conocer los nombres de las personas que acudirán en calidad de ponentes y de moderadoras a las distintas mesas, si bien algunas de ellas procederán de Francia y Latinoamérica, dos de las zonas donde este deporte tiene un importante arraigo.

UN PROYECTO TRANSFRONTERIZO

El Congreso Internacional de Pelota Vasca se enmarca dentro de la iniciativa IRUHBI Pilota, un proyecto europeo transfronterizo liderado por el Ayuntamiento de Pamplona junto al Ayuntamiento de Biarritz, el Ayuntamiento de Huarte, la Federación Navarra de Pelota Vasca, Iparraldeko Pilota Batzordea y el Biarritz Athletic Club.

La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 3.602.895,50 euro de los cuales 624.325,77 corresponden al ayuntamiento de Pamplona está cofinanciada al 65% por fondos FEDER a través del programa europeo POCTEFA 2021-2027. IRUHBI Pilota busca poner en valor el patrimonio de la pelota vasca desde una perspectiva cultural, deportiva y turística, reforzando la cooperación entre territorios de ambos lados de la frontera.