Pamplona cede a la Fundación Koine Aequalitas un local para un centro ocupacional para migrantes en riesgo de exclusión

Firma del convenio. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Fundación Koine Aequalitas han firmado un convenio para la cesión de varios espacios del local municipal de la calle Monasterio de Fitero 13 - 23 de cara al desarrollo del proyecto OPEN, que consiste en la puesta en marcha de un centro ocupacional y prelaboral dirigido a personas migrantes en situación o riesgo de exclusión social con dificultades de acceso al empleo. Se prevé que el centro pueda acoger a entre 35 y 45 personas en situación de alta vulnerabilidad, con seguimiento de servicios sociales, pero sin acceso a prestaciones.

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, y la presidenta de la Fundación Koine Aequalitas, María José Beriáin, han rubricado el acuerdo que regula esta cesión, que se prolongará hasta el 31 de agosto de 2027. Les ha acompañado en la firma la delegada en Navarra de Fundación La Caixa, Izaskun Azkona, y la directora de Comunicación y Posicionamiento de Fundación Caja Navarra, en representación del Programa Innova, Irantzu Vázquez. Ambas entidades colaboran también con el proyecto y lo financian.

El centro ocupacional y prelaboral se concibe como "un espacio abierto, flexible y de carácter temporal, orientado a acompañar a las personas participantes en su proceso de mejora personal y de acceso al empleo". Tendrá horario de mañana y tarde y centrará su intervención con las personas usuarias en el desarrollo de competencias trasversales, la gestión emocional y el acompañamiento social y jurídico. La derivación de esas personas usuarias se realizará desde las Unidades de Barrio del área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona.

El convenio incluye la cesión de dos aulas, un despacho y el espacio de cafetería/bar. También se cede la zona de cocina para acciones puntuales, previa consulta con la persona responsable de Incorporación del área de Acción Social, siempre que su uso no condicione otras actividades municipales o autorizadas por el Ayuntamiento. La cesión de estos espacios del local municipal de la calle Monasterio de Fitero no perjudicará el servicio que se presta en el local actualmente en el desarrollo de los trabajos de los tajos de Costura y Confección y de Tapicería de Empleo Social Protegido.

PROYECTO OPEN

El proyecto OPEN es una iniciativa ideada por Fundación Koine Aequalitas en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Programa Innova, impulsado por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, que busca mejorar la inclusión social y laboral de personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad en Pamplona a través de la creación de un centro de día prelaboral y ocupacional.

A través de este centro gestionado por Koine, se ofrece "un apoyo integral que combina acompañamiento social personalizado, formación orientada al empleo y acciones comunitarias y de sensibilización social". Con un enfoque centrado en las personas y desarrollado mediante la colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales, OPEN promueve la autonomía personal, la participación activa y la convivencia intercultural, con "un modelo pensado para mantenerse en el tiempo y poder aplicarse en otros territorios".

Todas las cuestiones que la puesta en práctica de este proyecto aconseje tener en cuenta serán escaladas en el futuro Centro Prelaboral municipal que el área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto poner en marcha en 2027 en el parque de Aranzadi.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

Ayuntamiento y Fundación Koine Aequalitas trabajan en la actualidad a través de un contrato menor para la realización del diagnóstico de necesidades para la puesta en marcha del centro. El objetivo de ese análisis y diagnóstico es determinar la viabilidad técnica, funcional y socioeconómica del centro. Se está desarrollando de manera participada con diferentes agentes clave implicados a fin de establecer las bases de una metodología sostenible a largo plazo, donde la ciudadanía y agentes públicos sean protagonistas del proyecto. El diagnóstico inicial busca conocer las necesidades y expectativas concretas tanto de la población destinataria como del personal técnico y político, ha informado el Ayuntamiento.

Dentro de esa definición participada de la estrategia, se han iniciado contactos, a través de entrevistas, focus group y encuestas de percepción, con diferentes claves para conocer su percepción sobre la realidad social, así como de las posibles acciones a desarrollar dentro del recurso. Un primer borrador del diagnóstico describe como perfil de acceso prioritario el de personas en situación de alta vulnerabilidad con seguimiento de servicios sociales, pero sin acceso a prestaciones. Las necesidades más urgentes a cubrir serían los recursos habitacionales (82%), la salud (76%) y el empleo/formación (71%).

La intervención, según este diagnóstico, debe centrarse intensamente en el desarrollo de competencias transversales (82%), la gestión emocional (76%) y el acompañamiento social y jurídico (71%). El equipo profesional ideal debe ser multidisciplinar, destacando la necesidad de referentes comunitarios (83%), formadores prelaborales (75%), educadores sociales y psicólogos. Los procesos de derivación desde las Unidades de Barrio (UB) deben ser ágiles y basados en protocolos sencillos con criterios objetivos para garantizar la equidad, ha añadido.

Finalmente, los resultados esperados del proyecto son la consecución de una inclusión social y laboral plena, el fomento de la autonomía personal y la regularización administrativa de los participantes. La conclusión principal es que el recurso debe enfocarse en personas ya detectadas y en seguimiento por el sistema, pero que actualmente se encuentran en una brecha de cobertura de prestaciones, ha expuesto el Ayuntamiento.