Archivo - Procesión de San Saturnino - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pamplona celebra este domingo, 29 de noviembre, la festividad de San Saturnino, patrón de la ciudad, con una jornada que incluirá procesión y misa, la salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y de la Corporación municipal en cuerpo de ciudad, y los tradicionales bailes en honor a la ciudad en la plaza Consistorial.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la estación de autobuses. Pasarán por la plaza de La Paz, Yanguas y Miranda, Navas de Tolosa, San Antón y Zapatería, hasta llegar a la plaza Consistorial.

Allí, sobre las 10.05 horas, se unirán a la Corporación municipal que saldrá en cuerpo de ciudad para participar en la procesión en honor a San Saturnino. La procesión recorrerá las calles San Saturnino, Mayor, paseo Dr. Arazuri, Nueva y, de nuevo, San Saturnino hasta la iglesia.

A las 11 horas, está previsto que se inicie la eucaristía en la iglesia de San Saturnino, oficiada por el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló.

La parte musical de la ceremonia correrá a cabo de la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, el Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de Navarra.

En torno a las 12.20 horas, tendrá lugar el regreso a la plaza Consistorial, donde la comparsa de Gigantes y Cabezudos y Duguna Folklore Taldea bailarán en honor a la ciudad. Tras los bailes, la comparsa de Gigantes y Cabezudos regresará a la estación de autobuses en el que será su último recorrido del año.

La comparsa volverá por Mercaderes, Chapitela, plaza del Castillo, avenida Carlos III el Noble, avenida Roncesvalles, García Ximénez, Tudela, Conde Oliveto y plaza de la Paz para acabar en la estación de autobuses.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL EL LUNES

La inauguración del belén municipal que habitualmente se llevaba a cabo el 29 de noviembre por la tarde, antes del encendido de la iluminación navideña, se ha pospuesto al 30 de diciembre debido a la celebración de las elecciones generales.

Así las cosas, el lunes por la tarde, a las 16.45 horas, de forma previa al espectáculo Argiluna, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, inaugurará el belén.

Un año más, la Asociación de Belenistas de Pamplona ha preparado una estampa tradicional del nacimiento de Jesús. El belén municipal se podrá visitar, a partir del martes 1 de diciembre, en horario de 8 de la mañana a 20 horas los días laborables y de 10 a 20 horas los domingos y festivos.

El belén mostrará en un cuadro un pequeño texto explicativo, en castellano y en euskera, que se puede ampliar capturando el código QR disponible.