Pamplona contará el próximo año con 127 nuevos bancos, más sostenibles, para renovar distintas áreas de la ciudad

Banco en Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayutamiento de Pamplona ha adjudicado un contrato para el suministro de 127 bancos para el servicio de mobiliario urbano. El Área de Conservación Urbana y Sanidad ha detectado la necesidad de renovación de bancos en varios espacios de la ciudad, y apuesta por un modelo lo más sostenible posible que cumpla una serie de características técnicas con el fin de dar cumplimiento de las normativas actuales y mejorar en ergonomía, ha informado el Consistorio en una nota.

El contrato se adjudica a la empresa Benito Urban SLU, por un importe de 42.412,92 euros (21% de IVA incluido). La firma suministrará los 127 bancos y sus respectivos sistemas de anclaje, para que el servicio municipal los instale posteriormente, y se ocupa de su transporte y descarga en la nave de los servicios técnicos municipales. El plazo de ejecución del contrato es de un mes desde la formalización del mismo.

Los bancos tienen una longitud de 1.800 mm, una altura entre 400 mm y 450 mm, y una profundidad entre 400mm y 450mm. Cuentan con dos patas y dos reposabrazos, en los extremos, y su estructura está compuesta por cinco tablones: los tres horizontales que integran el asiento están reforzados con perfil metálico oculto en el tablero y los otros dos conforman el respaldo. La estructura de las patas y reposabrazos tienen un diseño redondeado y bien integrado con el resto del banco, tanto en material como en estética.

En cuanto a los materiales, los bancos se realizan con elemento de polímero reciclado o madera técnica, tornillería galvanizada y patas metálicas (protegidas con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo o similar) o de materiales reciclados, con el fin de minimizar el mantenimiento y mejorar la durabilidad de los elementos en buen estado de conservación.