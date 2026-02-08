Pamplona se convierte en capital internacional del cine científico entre los días 9 y 24 de febrero

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Ciencias Universidad de Navarra inaugura este lunes, 9 de febrero, la séptima edición del festival internacional de cine sobre ciencia #LabMeCrazy! Science Film Festival. El certamen, cuyo objetivo es acercar la ciencia a los jóvenes a través de producciones audiovisuales, ha contado este año con la participación de 1.658 películas de 112 países.

El festival internacional, que se prolongará hasta el día 24 de febrero, incluye proyecciones sobre ciencia de alta calidad, conferencias con expertos, talleres familiares, etc. El evento se clausurará con una gala final y entrega de galardones, en la que se otorgará también el premio 'Pasión por la Ciencia' al catedrático de Física Pedro Miguel Echenique.

En el acto de presentación intervendrán Bienvenido León, director del festival y catedrático de la Facultad de Comunicación, y tres de los expertos que ofrecerán conferencias durante el certamen: Rubén Armañanzas, investigador del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial (DATAI), Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología y director del Museo de Ciencias, y Gloria González Aseguinolaza, investigadora del Cima Universidad de Navarra y profesora de la Facultad de Medicina.

Además, durante la presentación, un grupo de estudiantes realizará un sketch teatral sobre ciencia e inteligencia artificial.