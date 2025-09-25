Pamplona estrena dispositivos de reloj-temperatura con pantalla digital y espacio para mensajes de servicio público

Imagen de uno de los dispositivos de reloj-temperatura con pantalla digital - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado el proceso de sustitución de los dispositivos reloj-temperatura distribuidos por toda la ciudad con la instalación y puesta en funcionamiento de los diez primeros. Los nuevos elementos muestran a "un mayor tamaño y con una mayor luminosidad la información horaria y meteorológica, lo que permite visualizarla desde zonas más alejadas".

Además, a diferencia de los dispositivos anteriores, estos cuentan con una de las caras en formato digital, lo que permite mostrar mensajes en video. También reservan un espacio para mensajes municipales de servicio público, que irán mostrándose a lo largo de la jornada.

Los nuevos dispositivos permiten "una mejor visualización de la información de hora y temperatura" gracias a las características de su módulo inferior, que es el que muestra alternativamente y en sus dos caras estos datos.

Se trata de unos soportes con mayor tamaño que los anteriores y con una tecnología display LED de color blanco, con una mayor luminosidad.

El módulo superior de estos nuevos dispositivos mantiene, como en los anteriores, una de sus caras para la colocación de información estática en formato cartel.

Como novedad, en la otra cara aporta una pantalla LED con una superficie visible de en torno a dos metros cuadrados, que cuenta con un control de brillo en función de la luz ambiente para "optimizar la iluminación y minimizar el consumo eléctrico".

Es en este espacio donde se podrán visualizar a lo largo del día diferentes mensajes municipales, que darán cuenta de la actualidad en torno al Ayuntamiento, plazos para realizar inscripciones o trámites, la incidencia de los niveles de polen en el aire de la ciudad, o las alertas sobre altas o bajas temperaturas, entre otros.

PROCESO DE SUSTITUCIÓN

La sustitución de los elementos anteriores, que se empezaron a colocar en las calles de Pamplona hace 31 años, se realizará "de manera progresiva", dando prioridad a los que se ubican en los puntos más transitados.

El Ayuntamiento aprovechará este cambio para reubicar alguno de los dispositivos en emplazamientos "más adecuados teniendo en cuenta las modificaciones urbanísticas que se han dado en las últimas tres décadas", y posibilitando la presencia de relojes-temperatura también en las zonas y barrios que se han desarrollado durante este periodo. El proceso culminará con la sustitución de todos los aparatos, 39 en total, con los que cuenta la ciudad.

En la primera fase de este proceso de sustitución se han colocado diez nuevos dispositivos, que están finalizando su periodo de prueba, y ya operan en diferentes puntos de la ciudad.

Se trata de las entradas a Pamplona desde Zizur, Berriozar, Burlada y Barañáin; la avenida Pío XII a la altura de las calles Iturrama, Vuelta del Castillo y avenida del Ejército; la calle Amaya a su paso por la plaza de toros, la Plaza de los Fueros y la rotonda que une los barrios de San Jorge y San Juan.

Este proceso de renovación culminará a su vez otro más amplio de actualización de todos los elementos de información urbana con los que cuenta el Ayuntamiento en cada uno de los barrios de la ciudad.

La primera fase consistió en sustituir los mupis con los que cuenta el Ayuntamiento, 52 en total, para digitalizarlos, al igual que se está haciendo con los dispositivos reloj-temperatura. Así, y desde hace un par de años, todos ofrecen ya mensajes en formato video en una de sus caras, ha valorado el Consistorio.