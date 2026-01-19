Pamplona licita el suministro y montaje de 16 escenarios, 10 de ellos en San Fermín, para la programación de 2026

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación del contrato de suministro de escenarios para la programación propia y en colaboración del Área de Cultura de 2026.

El importe del contrato es de 123.380,07 euros y, además de los escenarios, incluye el montaje de la estructura y de las plataformas para personas con movilidad reducida, en los casos que sea preciso.

Las especificaciones del contrato se pueden consultar en el Portal de Contratación de Navarra. El contrato se divide en tres lotes independientes: escenarios menores, conciertos de primavera en Ciudadela y Privilegio de la Unión, por importe de 42.915,07 euros, 57.475 euros y 22.990 euros, respectivamente, IVA incluido.

El lote 1 es el más amplio, ya que incluye 14 escenarios, 10 de ellos para las fiestas de San Fermín: los espacios escénicos de Nafarroa Oinez, Casas Regionales, Herri SanFerminak, DLC Kultur y Colectivos de la Diversidad, la Ofrenda floral de San Fermín, la Jota del 7 de Julio, el espacio de la plaza de la Libertad, la Despedida de los gigantes/Pobre de mí y las gradas de San Lorenzo de San Fermín.

En ese mismo lote, los otros cuatro espacios son para el concierto de La Pamplonesa y el Alarde de Txistularis txiki, el concierto presanferminero de La Pamplonesa y el de San Fermín Txikito, y el Día de las Peñas.

El lote 2 corresponde a tres ciclos de conciertos que se celebrarán en primavera en la Ciudadela: Dantz Point, Iruña Rock y Envivo.

El lote 3 incluye el escenario para tres conciertos por el Privilegio de la Unión, en septiembre, en la Plaza del Castillo.

Estos escenarios de tamaño pequeño y mediano, que se utilizan de manera habitual para la programación cultural de todo el año, se licitan en una única licitación, para "garantizar la reserva del material necesario con la debida antelación", sobre todo para San Fermín.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios de adjudicación incluyen, en los tres lotes, hasta 10 puntos por criterios sociales, al emplear a un mayor número de personas con contrato indefinido.

En el lote 1, se valora también la oferta económica, hasta 90 puntos, en función de la propuesta de precios, la ampliación de las dimensiones del escenario y el periodo de instalación. En los lotes 2 y 3, se contemplan hasta 10 puntos por disponibilidad de material, y 80 puntos por la oferta económica.

Las personas adjudicatarias de los lotes deberán tener suscrito y mantener a su cargo, durante la vigencia del contrato, un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños derivados de la ejecución del contrato por una cuantía mínima de 300.000 euros.

Los espacios en los que se instalen los escenarios deberán quedar en las condiciones en las que estaban antes de realizar el montaje, en un plazo de 24 horas desde su desmontaje.

ESCENARIOS MENORES

Las características de los distintos espacios escénicos varían según su ubicación. Dentro de San Fermín, la zona de Vistabella, en Taconera, acoge el escenario cubierto para Nafarroa Oinez, que tendrá unas dimensiones de 10 metros de largo por 8 metros de ancho, con una altura de 110 centímetros, escaleras con barandilla y faldón en todo el perímetro de color rojo.

Deberá estar montado para el 4 julio, al igual que el espacio Herri SanFerminak, en la plaza de la Virgen de la O, que tendrá un escenario cubierto de 10 metros de largo por 6 metros de ancho, con una altura de 110 centímetros, escaleras y faldón rojo en todo el perímetro.

Las Casas Regionales ocupan el Bosquecillo, donde se prevé un escenario cubierto de 6 metros de largo por 5 metros de ancho, a 70 centímetros de altura, con barandilla, escalera y faldón en el perímetro con madera pintada en rojo. El montaje se realizará el 1 de julio.

El espacio escénico de DLC Kultur vuelve a ser el aparcamiento frente a CDSCM La Ciudadela, donde el escenario, cubierto, será de 6 metros de largo por 4 de ancho, con una altura de 80 centímetros, escaleras y faldón negro en todo el perímetro.

Tendrá que estar montado para el 4 de julio, al igual que el escenario de los Colectivos de la Diversidad, en el parque de Antoniutti, de 8 metros de largo por 6 de ancho, altura de 110 centímetros, escaleras, rampa accesible y faldón rojo en todo el perímetro.

La plaza de La Libertad acoge, en la zona más próxima a la iglesia, un escenario de 6 metros de largo por 4 metros de ancho, a una altura de 70 centímetros para las funciones de títeres y otros espectáculos infantiles.

El contrato incluye, además, los escenarios para tres actos del programa festivo oficial: la Ofrenda Floral del 10 de julio, en el exterior de la iglesia de San Lorenzo; la Jota 7 de julio, en la plaza del Consejo; y la Despedida de los Gigantes y el Pobre de mí, el 14 de julio. Para este último día de fiestas se precisan vallas de perimetrado y gradas en el exterior de la iglesia de San Lorenzo.

Además de San Fermín, este lote incluye el concierto de La Pamplonesa previsto para el viernes 19 de junio en la plaza Consistorial y el Alarde de Txistularis txiki, para el sábado 20 en el mismo punto.

El escenario deberá ser de 10 metros de largo por 9 metros de ancho, a tres alturas, con una tarima para el director. Estas mismas medidas se contemplan para el concierto presanferminero de La Pamplonesa, que será el sábado 27 de junio.

Al día siguiente, el domingo Día de las Peñas, el escenario será en los exteriores de la plaza de toros, con unas dimensiones de 6 metros de largo por 5 metros de ancho, una altura de 90 centímetros y faldón de tela color negro en todo el perímetro.

El concierto de La Pamplonesa de San Fermín Txikito será el domingo 27 de septiembre, en la Plaza del Castillo, con escenario de 10 metros de largo por 9 metros de ancho, a tres alturas, con una tarima para el director.

PRIMAVERA EN CIUDADELA Y PRIVILEGIO

El escenario para las tres citas de mayo y junio en Ciudadela, Dantz Point, Iruña Rock y Envivo, será de 14 por 12 metros (14 frontal por 12 de fondo), más una zona de sonido y backstage, todas ellas cubiertas.

También se incorporan vallas antiavalancha y módulos cubrecables, plataforma para control de sonido y para personas con movilidad reducida, con su rampa y barandilla. El contrato incluye cerramiento perimetral exterior y 40 aseos de distintos tipos.

Para los tres conciertos del Privilegio de la Unión, el escenario cubierto de la Plaza del Castillo tendrá una superficie mínima de 12 metros de largo por 10 metros de ancho, con cubierta a dos aguas y a cuatro alturas para La Pamplonesa y la Orquesta Sinfónica de Navarra, con tarima para el director.

También se instalará plataforma para personas con movilidad reducida, sin escaleras, con rampa y barandilla.