Pamplona mantendrá en Sanfermines los puestos de atención sanitaria en Sarasate, Recoletas y el colegio Vázquez de Mella

Imagen de la Mesa Sanitaria de los Sanfermines - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Pamplona mantendrá en Sanfermines el dispositivo sanitario de los últimos años, con puestos avanzados de atención en el paseo de Sarasate, en la acera del Palacio de Navarra; en la plaza de Recoletas; y en el colegio público Vázquez de Mella.

De esta forma, las fiestas de San Fermín de 2026 volverán a contar con un dispositivo coordinado de asistencia sanitaria que permita una atención "rápida y de proximidad" en varios puntos de Pamplona, como apoyo a la red del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea.

A todos ellos, se sumarán el ambulatorio Doctor San Martín, así como el resto de servicios de urgencias extrahospitalarias y hospitalarias.

La decisión se ha acordado en la Mesa Sanitaria de los Sanfermines, que ha celebrado este viernes su primera reunión de coordinación de cara a establecer los criterios de atención sanitaria durante los días festivos.

La Mesa, que ha tenido lugar en la sede de Policía Municipal de Pamplona, ha sido presidida por el concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso, y ha contado con la presencia de representantes del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y del Gobierno de Navarra, Protección Civil, DYA, Cruz Roja y el 112.

El centro avanzado de Sarasate será atendido por DYA, mientras que Cruz Roja se hará cargo del puesto de Soporte Vital Avanzado en la plaza de Recoletas plaza de Recoletas. Por su parte, el centro ubicado en el CPEIP Vázquez de Mella, conocido popularmente como 'la coctelera', será responsabilidad también de Cruz Roja.

La Mesa Sanitaria también ha debatido los accesos rodados a todos estos puntos, así como al recinto amurallado, para poder proceder a evacuaciones y a la entrada de vehículos de emergencia al Casco Antiguo.

En próximas reuniones se establecerán vías de evacuación, que serán comunicadas a todas las entidades colaboradoras en el dispositivo sanitario de Sanfermines.

Al margen de estos puestos estables de atención, también se han abordado los dispositivos especiales para el Encierro, el Chupinazo, la Procesión, las Vísperas, la Octava y los fuegos artificiales. El despliegue de todos estos servicios será similar al de 2025 tanto en horarios de atención como en personal movilizado.

'TXUPINAZO TXIKI'

La principal novedad de este año será el despliegue que se realizará en torno al 'Txupinazo txiki', el 10 de julio. Ese día se lanzará un chupinazo de similares características que el Chupinazo del 6 de julio, si bien lo harán estudiantes de 4º y 5º de Primaria.

Ante la previsión de que acuda a la Plaza Consistorial un importante número de personas, sobre todo, menores y gente de edad avanzada, se prevé reforzar el dispositivo sanitario.

Para ello, también se tendrá en cuenta la previsión meteorológica, ya que las condiciones climáticas pueden condicionar el desarrollo del acto.