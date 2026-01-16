Pamplona Negra 2026 arranca el lunes en Baluarte con un programa que analizará 'El rostro del noir'

Pamplona Negra arranca este lunes. - NICDO

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'El rostro del noir', el lunes 19 de enero tendrá lugar el pistoletazo de salida de la duodécima edición de Pamplona Negra, que volverá a tener en Baluarte su sede principal. El festival dedicado a la literatura y al cine negro se celebrará en la capital navarra hasta el sábado 24 con seis jornadas que invitarán a explorar en profundidad los estereotipos, las falsas apariencias y las convicciones que llevan a considerar a unas personas como peligrosas y a otras como inocentes; una programación más amplia y que, por octavo año consecutivo, capitaneará su directora Susana Rodríguez Lezaun.

El festival promovido por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra y por NICDO y organizado por Baluarte y Filmoteca de Navarra, arrancará el lunes a las 16 horas con la primera sesión del Taller de Novela Negra en la Sala Gola, bajo el título Cómo escribir un thriller, a cargo del escritor Javier Holgado, que hablará sobre las pautas para conseguir una novela con ritmo, trepidante y con mucha acción.

Tras la apertura oficial a las 18 horas a cargo de la directora del festival, la primera jornada de Pamplona Negra 2026 traerá, a las 18.05 horas la mesa redonda inaugural que llevará por título Verdades y Mentiras. Sobre en escenario de la Sala de Cámara coincidirán el escritor Arturo del Burgo y las escritoras Arantxa Rufo y Laura Balagué, que hablarán sobre el peso de las mentiras y el riesgo de decir la verdad.

Tras una breve pausa, a las 19 horas regresará a Baluarte la sección emblema del festival, El crimen a escena. En concreto, en esta primera cita, que lleva por título En un lugar de Navarra, Policía Foral explicará sobre el escenario el desarrollo de una investigación real por homicidio. Con apoyo audiovisual, el público podrá conocer los entresijos del análisis de la escena del crimen, la localización de los sospechosos a partir de las pruebas, su detención e interrogatorio y el desenlace final. Ambas citas son con acceso libre, hasta completar aforo.

El día se cerrará en Baluarte con la proyección, a las 20.15 horas, del primero de los tres títulos de cine negro de la programación. En concreto, se proyectará Arsénico por compasión, una película de 1944 dirigida por Frank Capra. Alberto Cañada, responsable de la Filmoteca de Navarra, será el encargado de presentar esta comedia negra protagonizada por Cary Grant. La proyección tendrá lugar en versión original con subtítulos en español. Las entradas cuestan 3,95 euros y se pueden adquirir en baluarte.com, en la web del Festival www.pamplonanegra.com, en la taquilla de Baluarte y en el punto de información y venta de NICDO en el centro comercial La Morea.

ANTESALA AL FESTIVAL

Como preámbulo a la semana del festival noir, esta tarde a las 19 horas se ha programado un encuentro con el escritor Jorge Díaz en ámbito cultural de El Corte Inglés. El autor, uno de los integrantes del seudónimo Carmen Mola, hablará sobre su última novela: El Espía. La directora de Pamplona Negra, Susana Rodríguez Lezaun, se encargará de presentar el evento.

Además, este sábado 17 de enero, tendrán lugar cinco sesiones de la Ruta Teatralizada en el Palacio del Condestable. En esta ocasión, el grupo de teatro de la UPNA, dirigido por Óscar Orzaiz, propondrá al público un juego de detectives inmersivo: ¿Quién mató a Álex?; un tablero viviente en el que habrá que descubrir quién mató a quién, cómo, dónde y con qué. Los pases en castellano (11, 12 y 13 horas) han agotado las plazas, pero aún queda alguna disponible para las rutas en euskera (11.30 y 12.30 horas).