Pamplona obtiene 10 millones en la subasta de cuatro parcelas de Arrosadía-Lezkairu para la construcción de 70 viviendas

Parcela en Arrosadía. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha obtenido un total de 10.479.274 euros en la subasta de cuatro parcelas en el barrio de Arrosadía-Lezkairu. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de dichas parcelas a Residencial Pronamsa, S.A.U., que construirá en ellas alrededor de 70 viviendas libres. Las parcelas ahora adjudicadas completan una manzana en parte ya construida, que está delimitada por las calles Ultzama, Irati, Blas de Laserna y Jimeno Jurío.

El Consistorio fijó en mayo como precio de salida para las parcelas A2-1, A2-5, A2-6 y A2-7 un total de 6.216.811,95 euros, IVA no incluido. La adjudicación se ha realizado por 10,47 millones, IVA no incluido. La cuantía lograda por todas ellas ronda los 2,5 millones de forma individual, salvo la parcela A2-5, por la que se han obtenido 2,92 millones.

Las cuatro parcelas vendidas se transmiten ya urbanizadas, en pleno dominio, libre de arrendamientos u ocupantes de cualquier tipo, salvo de las especificaciones que se señalan en el anexo correspondiente de cada una de las parcelas. Una vez ejecutadas, las cuatro promociones permitirán completar una manzana a medio construir. El espacio libre privado de estas cuatro parcelas, junto a las del resto en las que ya se ha construido, conformarán un espacio libre de uso y disfrute común a todas ellas, ha informado el Ayuntamiento.

Los ingresos obtenidos por la venta permitirán al Consistorio avanzar en el objetivo de ingresos previsto en el presupuesto municipal de este año. Además, ha añadido, el desarrollo de estas parcelas permitirá poner en el mercado vivienda en un ámbito residencial ya consolidado.