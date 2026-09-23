Pamplona recupera parte de la parcela del antiguo convento de Agustinas de Aranzadi para un centro ocupacional

Huertas de Aranzadi. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona recupera parte de la parcela del antiguo convento de Agustinas de Aranzadi para desarrollar un centro ocupacional. En total, revierten sobre el Ayuntamiento 2.518 metros cuadrados, de una parcela de 9.716 metros cuadrados, correspondientes a huertas. La superficie recibida se destinará a la puesta en marcha de un centro ocupacional.

La medida ya venía contemplada en la adjudicación de la concesión demanial de la parcela, que se hizo en junio de 2025 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno. Este mismo órgano ha acordado ahora la recepción de parte de esa parcela. La empresa adjudicataria, Hospital San Vicente SL, ha hecho entrega de la superficie acordada, en cumplimiento de las condiciones del pliego de concesión. El espacio que revierte al Ayuntamiento será gestionado por el área de Acción Social para la puesta en marcha de un centro ocupacional, dentro de los programas de inclusión social del Consistorio.

Como primer paso, se ha acordado la segregación parcial de la parcela, que se encuentra al norte de la parcela. Además, se reconstruirá el muro de separación interior existente en la parcela para dividir el espacio. Será la concesionaria la encargada de levantar el muro, que deberá tener una altura mínima de 160 centímetros. Además, se creará una puerta de acceso que conecte ambas zonas, en la parte oeste del muro.

Entre el resto de condiciones, se acuerda que el mantenimiento ordinario del espacio destinado a centro ocupacional pasará a corresponder al Ayuntamiento. En el caso de que la empresa concesionaria desease compartir el uso de ese espacio de una forma compatible con el centro ocupacional, requerirá el acuerdo expreso del Ayuntamiento y deberá respetar en todo caso la actividad principal del espacio.

El acceso a esa subparcela de uso municipal será independiente al convento, permitiendo que la actividad sea totalmente autosuficiente. Se rehabilitará el edificio existente en el solar para darle un uso de almacén o taller. Se amplía en la zona trasera la superficie de la parcela para ampliar la zona necesaria de huertas y compensar el espacio suprimido en la zona de separación del convento.

PROPIEDAD MUNICIPAL DESDE 2015

El Ayuntamiento de Pamplona adquirió en 2015 el antiguo convento de las Agustinas en Aranzadi. La parcela, de cerca de 10.000 metros cuadrados, tiene 2.248,30 m2 construidos, ocupados por las edificaciones del antiguo convento. El resto son jardines y huertas. El edificio como tal, construido en 1967 por Carlos Erroz bajo el proyecto de Fernando Redón, se estructura en forma de 'U', con un área residencial en el centro y espacio para servicios complementarios en los laterales.

El Consistorio concedió del uso demanial a Hospital San Vicente SL por un plazo de 50 años, ampliables en 25 más. Esta entidad tiene previsto poner en marcha en la zona un hospital de neurorrehabilitación, de la mano del Grupo Vitalia, propietario de la parcela contigua. Se prevé una inversión en torno a los 10 millones de euros y el hospital se completará con la construcción en esa parcela contigua, en la trasera de Agustinas y el colegio Miravalles - El Redín, de una residencia de mayores y apartamentos tutelados.

El hospital ocupará el edificio del convento, que se reformará respetando en todo lo posible su aspecto externo, según ha detallado el Ayuntamiento. Una vez rehabilitada, las fachadas y cubiertas quedarán como están y conservarán sus peculiares muros, ventanas y lucernarios.