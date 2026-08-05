Pamplona retoma las visitas guiadas en torno a la pelota, con un recorrido por su historia y su relación con Oteiza

Visita guiada en Pamplona en torno a la pelota vasca. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pamplona retoma este mes de agosto las visitas guiadas gratuitas en torno a la pelota que viene ofertando durante todo el año con dos contenidos diferenciados. Por un lado, retoma las 'Rutas por la historia de la pelota vasca en Pamplona' y, por otro, las visitas 'Jorge Oteiza y la pelota'. Ambas se celebrarán cada semana de agosto, a razón de una visita semanal de cada temática, los jueves y los sábados. Las personas interesadas puedan inscribirse a través de la web municipal de turismo VisitPamplona.

'Jorge Oteiza y la pelota' es la primera cita de la semana, este jueves, a las 19 horas. La ruta, de hora y media de duración aproximadamente, ofrece una visión novedosa de la pelota vinculada al arte, de la mano de Jorge Oteiza, escultor, poeta, ensayista y una de las figuras más influyentes del mundo de las artes del siglo XX. En la ruta planteada por el Consistorio, y coordinada por el colectivo Íñigo Arista y por Destino Navarra, se redescubrirán varias obras escultóricas de Oteiza, que la ciudad muestra en distintos rincones, explica en una nota de prensa el Ayuntamiento de Pamplona.

La visita dará comienzo frente al teatro Gayarre, ante la escultura 'Unidad triple y liviana', ubicada al comienzo de la avenida de Carlos III. La obra, instalada en 1998, es una ampliación de la obra realizada en 1950, realizada en hierro. Supone una pieza fundamental porque marca el momento en el que el artista deja de esculpir figuras para esculpir el espacio. En esa especialización hacia el espacio y el vacío, la obra de Oteiza confluye con el concepto de frontón, de caja, de tres paredes, de hueco, de aire y de representar lo inconcreto e intangible. Es por ello que la visita incluye una parada en el frontón Labrit.

De ahí, la visita discurre hasta el Parlamento de Navarra, donde se podrá contempla la obra 'Cabeza de apóstol nº 8', que data de 1953. Con ella, las personas participantes ahondarán en conceptos del artista como la 'desocupación del espacio' y la ruptura con la figuración tradicional. La ruta concluirá en la Ciudadela, donde se exhibe la obra 'Gudari Odiseo', de 1958, una de las obras más complejas de Oteiza.

La visita se repetirá los días 13, 20 y 27 de agosto, a las 19 horas. A partir de septiembre, se ofertará una visita mensual, los sábados, a las 11.30 horas, los días 5 de septiembre, 10 de octubre, 14 de noviembre y 5 de diciembre.

LA HISTORIA DE LA PELOTA VASCA

Este sábado, día 8, por su parte, se retoman también las 'Rutas por la historia de la pelota vasca en Pamplona', una inmersión a pie por los distintos rincones de la ciudad donde se puede palpar el pasado y presente pelotazale. La visita, impartida por el historiador Santiago Lesmes, combina aspectos culturales y sociológicos, así como anécdotas en torno a la pelota relacionadas con Pamplona. Las visitas se desarrollan en castellano y euskera y tienen una duración aproximada de dos horas.

En ellas, se visitará el Archivo Real y General de Navarra, el frontón de la Mañueta, el Jito Alai y el frontón de Labrit. Durante el recorrido, se explicarán aspectos como el juego en calles y plazas a largo de la historia, las mujeres pelotaris y las distintas modalidades de la pelota. También se prestará especial atención a las apuestas, de lo más variopintas, y el papel que juegan los corredores de apuestas. Con todo ello, se pretende "hacer sentir a las personas asistentes a la visita la importancia cultural, emocional, patrimonial, urbanística y social de la pelota vasca a lo largo de los siglos, ahondando en aspectos como la visibilización de la mujer pelotari o el carácter transfronterizo de la pelota".

La cita será todos los sábados de agosto, a las 11 horas. Y, después, se retomará el 26 de septiembre, el 9 y 31 de octubre, y el 27 de noviembre. Los horarios concretos y la inscripción, que es gratuita, puede hacerse a través de la web municipal de turismo.

Las visitas forman parte del Plan Estratégico de Turismo de Pamplona - Iruña 2023-2029. De hecho, la ruta de la pelota se enmarca en el proyecto PSTD Pamplona SF365 y cuenta con financiación europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU, instrumento financiero de la inversión C14.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.