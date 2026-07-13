Pamplona rinde homenaje a diez vecinos centenarios en el Día de las Personas Mayores

Homenaje a los centenarios. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa oficial de las fiestas de San Fermín dedica este lunes a las personas mayores y el Ayuntamiento de Pamplona realiza un acto de reconocimiento a una decena de personas centenarias de la ciudad. La Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha recibido en la Casa Consistorial a siete mujeres y tres hombres residentes en Pamplona, que han acudido acompañados por familiares.

Entre las personas homenajeadas, que han recibido ramos de flores y pañuelos de San Fermín, se ha felicitado de forma especial a Julia Mendía Martínez, que precisamente hoy cumple cien años. Por ese motivo, el alcalde le ha entregado, además, un pin y un broche con el escudo de Pamplona. Los otros homenajeados han sido José Luis Arraiza Arangoa, Jerusalén Balda Lasa, Ángela Caño Sánchez, Felisa Contín de Carlos, Esperanza Gortari Goñi, Carmen Navarro Martínez, José Oscoz Senosiáin, Francisco Sangüesa Goñi y Juana Tirapu Beortegui.

El Salón de Recepciones ha acogido en este día especial a las personas centenarias, que han podido disfrutar de dos temas, uno en castellano y otro en euskera, del conjunto Orgullo Navarro, integrado por Martín Cía, Josu Hernández, Itziar Sánchez, María Leoz, Laia Esparza y Alejandro Espinosa.

Los temas interpretados han sido 'Quien maltrate a los mayores', interpretada por Itziar Sánchez, y la jota en euskera 'Amaren maitasuna da', interpreta Josu Hernández Asurmendi. Además, los músicos han amenizado con sus jotas el ágape posterior al homenaje, que se ha cerrado con una foto de grupo de recuerdo.

El alcalde de Pamplona ha mostrado su "alegría" por recibir en la Casa Consistorial y durante los Sanfermines a estas personas centenarias. "Cumplir cien años es también guardar en la memoria muchos Sanfermines distintos, seguramente menos calurosos que los de este año, y al mismo tiempo mantener intactas las ganas de vivir y de celebrar los Sanfermines actuales", les ha trasladado.

También les ha dicho Asiron que "habéis sido fuente de trabajo y de esfuerzo, de cuidados y de sabiduría, habéis sostenido a vuestras familias, habéis levantado Pamplona y habéis transmitido a quienes hemos venido después una forma de entender la vida basada en la constancia, la solidaridad y la importancia que tiene cuidarnos mutuamente".